Паспорт по номеру телефона: через соцсеть продавали персональные данные украинцев

В Украине запущены масштабные процессы цифровизации, однако защита персональных данных пока остается открытым вопросом

В Украине, где растет число преступлений, связанных с телефонным мошенничеством, доступ к личным данным клиентов, которые доверили их одному из банков, некоторое время предоставляли в Telegram за деньги. В полицию представители банка уже обратились – и теперь правоохранители должны продемонстрировать способность раскрывать такого рода преступления.

Так, в мессенджере Telegram появилось два бота, которые ищут персональные данные украинских пользователей по номеру телефона. Боты, предположительно, используют данные из украденной базы клиентов украинского банка.

Один бот под названием "Досье" уже закрыт, второй еще работал в понедельник, 27 апреля.

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В боте "Досье" за деньги по телефонному номеру можно было получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН. На момент публикации аккаунт уже был удален.

Второй бот еще работает, его название издание не разглашает. Бот работает по схожей схеме и тоже за деньги. 10 запросов в нем стоят 50 долларов, 50 запросов — 100 долларов, 200 запросов — 200 долларов.

Оба бота используют одну и ту же базу.

"Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов", — сообщили в банке.

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Отметим, что в Украине началась масштабная программа цифровизации, которая должна упростить украинцам получение всевозможных административных услуг и уменьшить коррупцию. В свете этого более всего интересна реакция полиции и ее возможность раскрывать подобные преступления.

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Напомним, правительство заявило, что благодаря приложению "Дія" 100% государственных услуг станут доступны онлайн до 2024 года и 50 основных услуг – уже в 2020 году. На первых порах в приложение добавят ТОП-50 услуг, за которыми больше всего обращений. А это регистрация ЧП, юрлиц, еМалятко, услуги для перевозчиков и строителей, для владельцев авто.

Приложение "Дія" стало популярным у украинцев сразу после запуска. Ради того, чтобы воспользоваться услугой "электронные водительские права", более миллиона украинцев за четыре дня с момента запуска скачали это приложение.

В марте Министерство цифровой трансформации заявило, что продолжает расширять перечень сервисов и услуг, объединенных брендом "Дія" ("Держава і я"). После приложения "Дія. Документы в смартфоне" и проекта "Дія. Цифровое образование", который включает портал и сеть хабов, министерство представило свой третий проект – портал для малого и среднего бизнеса "Дія. Бизнес".

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В апреле в приложении "Дія" появился электронный студенческий билет.

Украинское правительство разрешило использовать приложение "Дія" как электронный паспорт. Он имеет такую же юридическую силу, как и обычный паспорт – Кабмин сделал его аналогом официального документа. Цифровой паспорт можно предъявлять сотрудникам полиции, на почте, в банках, в магазинах при покупке сигарет или алкоголя. Сайт "Сегодня" проверил, как реагируют на электронный паспорт в магазине и в банке. Оказалось, что пока новация особым доверием не пользуется.

Между тем Национальный банк и Минцифры планируют усовершенствовать систему верификации и идентификации бизнеса и граждан на базе приложения "Дія".

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощении доступа к госуслугам. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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