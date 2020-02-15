Инфляция, зарплаты, платежи: что изменилось за неделю

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Какие иномарки чаще всего ввозят в Украину и почему опять вернули одну платежку за газ вместо двух? Читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Украинцам вернули одну платежку за газ: подробности

Украинцы будут получать одну платежку за газ, но с двумя счетами. Такое решение приняла профильная Нацкомиссия (НКРЭКУ) после того, как премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что две платежки за газ могут отменить.

"Когда мы говорим, чтобы снова сделать одну платежку, мы говорим просто об удобстве потребителя. Мы сейчас общаемся и с транспортирующими компаниями, и с поставщиками, и пришли к тому, чтобы для удобства потребителей они получали эти две платежки на одном листе бумаги. Фактически это будет означать одну платежку", - сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

По словам Тарасюка, вернуться к старой форме квитанции за газ (без отдельной платы за транспортировку) украинцы все равно не смогут, поскольку теперь поставщик и транспортер газа – это разные компании, которые предоставляют отдельные услуги.

"Платежка не может быть одна. Это две разные компании. У нас уже сейчас работает газовый рынок, да, он не совершенен, но он будет улучшаться с каждым месяцем. Мы должны понять, что транспортировку осуществляет монополия. Мы же не можем прокладывать несколько сетей, но их нужно обслуживать. А поставщиков уже сейчас много и появляется много новых", – пояснил глава регулятора.

Инфляция замедлилась до 3,2%: побит предыдущий рекорд

Потребительская инфляция в Украине в январе 2020 года в годовом выражении — по сравнению с январем 2019 года – составила 3,2%, замедлившись с 4,1% в декабре. Такую информацию обнародовали в Госстате.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в январе этого года выросли на 0,2%.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что 30 января Национальный банк Украины отчитался о рекордно низкой инфляции, которая в 2019 году замедлилась до 4,1% (с 9,8% в 2018 году). Это стало самым низким уровнем за последние шесть лет.

Украинцам разрешат выбирать банк для получения зарплаты

Национальный банк Украины собирается разрешить работнику по своему усмотрению выбирать банк, в котором он будет получать зарплату. О таких планах рассказали в пресс-службе НБУ.

Соответствующее предложение содержит проект постановления правления НБУ "О внесении изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте". Документ планируют обсудить с общественностью.

"Новация позволит работающим гражданам реализовать право самостоятельно открывать счет в любом банке для получения заработной платы или вознаграждения за выполненную работу", – отметили в пресс-службе.

"Гражданин, а не работодатель, должен сам выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы это право действительно реализовывалось. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг", – заявил заместитель главы НБУ Сергей Холод.

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Замечания и предложения к проекту принимаются до 10 марта 2020 года на почтовый и электронный адрес НБУ.

В Украину активно везут новые авто: ТОП-10 марок января

Рынок новых легковых автомобилей начал 2020 год с роста и смены лидера. Так, в январе украинский автопарк пополнили почти 7,1 тыс. новых легковых авто, или на 35% больше, чем в тот же месяц годом ранее. К слову, по итогам 2019 года на учет в Украине было поставлено почти 88,5 тыс. новых легковых автомобилей.

Как подсчитали аналитики Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром", наибольшим спросом в январе-2020 пользовались автомобили марки Toyota (1207 зарегистрированных). По сравнению с январем 2019 года реализация новых Toyota в Украине выросла на 91%, что и позволило этой японской марке подняться со второй на первую строчку рейтинга.

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В то же время, январский лидер прошлого года – Renault – несмотря на 31%-ный рост, опустился на ступеньку вниз с результатом 1055 авто. Сохранил третью позицию в рейтинге Nissan, регистрации которого выросли почти на четверть, до 529 шт.

Чешская Skoda, которая год назад замыкала лидирующую пятерку, увеличила продажи на 37%, до 466 авто, и поднялась на четвертое место. Спрос на автомобили марки KIA вырос на 12%, и хотя этого было недостаточно, чтобы сохранить за маркой четвертую строчку в рейтинге, но результата в 436 зарегистрированных авто с запасом хватило на пятое место.

Также в ТОП-10 января 2020 вошли такие марки:

Hyundai -362 шт. (+8%);

Volksvagen – 323 шт. (+18%);

Peugeot – 264 шт. (+144%);

Mercedes-Benz – 248 шт. (+70%);

Mitsubishi – 235 шт. (+33%).

Кабмин перечислил еще 163 млн гривен на зарплаты шахтерам

Правительство перечислило еще 163 млн гривен на выплату зарплат шахтерам, которым задолжало по состоянию на 1 января 2020 года 922 млн гривен. Об этом заявили в пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Деньги будут перечислены ГП "Шахта им. Н. С. Сургая", "Южнодонбасская № 1", "Мирноградуголь", "Селидовуголь", "Торецкуголь", "Первомайскуголь", "Лисичанскуголь", "Львовуголь", "Волыньуголь".

В пресс-службе напомнили, что на 2020 год в госбюджете предусмотрено 1,96 млрд гривен, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашения задолженности.

Такая проблема существует уже много лет. Перед шахтерами государственных шахт, оказавшихся в критическом состоянии, то и дело создают задолженности по зарплате.

В ноябре-2019 бастующим горнякам перечислили миллиард гривен. Для этого пришлось вносить изменения в государственный бюджет на 2019 год. До новогодних праздников Кабмин также направил 322,6 млн гривен на выплату зарплаты шахтерам, требовавшим погасить задолженность.

Между тем правительство направило в парламент законопроект, который предусматривает предоставление компенсации гражданам Украины в случае задержки различных социальных и иных денежных выплат.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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