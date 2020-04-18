Налоги, кредиты, субсидии, цены: что изменилось за неделю

Насколько могут подорожать из-за карантина фрукты и овощи и почему украинцев ждет перерасчет субсидий – читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Что будет с ценами на фрукты и ранние овощи

Пока одни эксперты подсчитывают, как долго украинцы протянут без денег и сколько еще может продлиться карантин, другие прикидывают, что будет на ценниках после окончания карантина. Ну или во второй его части, если его продлят. Экономисты говорят, что во втором квартале нас ждет ускорение инфляции и рост цен на многие товары, прежде всего продукты.

"Весна – это период традиционно дорогих овощей и фруктов, который усугубится низким предложением, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Старые запасы на исходе, новая зелень, огурцы, редис и так далее, будут стоить немало. Особенно это проявится, если карантин не отменят, так как дешевого привоза от селян не будет. Стоимость импортных продуктов и промтоваров будет зависеть от курса гривни, который пока ожидается ближе к 28 грн/доллар, чем к 27. Все это в целом приведет к квартальной инфляции около 5%, что станет самым высоким ее показателем в нынешнем году".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также ожидает ускорения роста цен в апреле-июне, но он будет ниже 4%.

"Фрукты и многие ранние овощи у нас будут только привозные, а курс доллара подрос по сравнению с январем-февралем, когда он был 24 грн/доллар, – говорит Охрименко. – Значит, цены поднимутся на них примерно на 15-20%".

Реклама

В целом годовую инфляцию эксперты пока видят менее 10%, но при условии, что к декабрю курс гривни опустится не ниже 29 грн/доллар. Напомним: Кабмин в недавно обновленном расчете макропоказателей на 2020 год повысил инфляцию с 8,7% до 11,6%.

Кроме того, апрельские заморозки в Украине серьезно снизили потенциал урожая черешни, абрикоса и персика в южных и центральных областях. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

"В черешневой столице Украины – Мелитополе Запорожской области – в ночное время температура воздуха опускалась до 3-4 градусов ниже нуля, в то время, как сады черешни активно цвели. Аналогичная ситуация наблюдалась и неделю назад, когда заморозки были еще более губительными. И если неделю назад заморозками повредило в основном ранние сорта черешни, то теперь урон был нанесен и средним, и даже поздним сортам", – отмечают эксперты.

По их словам, обычно заморозки в это время не так страшны садам черешни и других косточковых фруктов, однако в этом году зима была аномальной теплой, поэтому сокодвижение и распускание почек началось раньше обычных сроков.

Реклама

Ситуация усугублялась тем, что южные регионы Украины страдали от сильной засухи, а далеко не все сады выращиваются на орошении. Соответственно, в садах черешни, персика, абрикоса и других косточковых, где деревья были в стрессе от дефицита влаги, ущерб был максимальным – по оценкам фермеров, урожая ранних и средних сортов не будет вовсе, а также снизится урожай поздних сортов.

"Еще более низкие температуры воздуха наблюдались в центральных регионах Украины, где в последнее время также активно развивается выращивание косточковых фруктов. Однако здесь и цветение начинается чуть позже. Поэтому ущерб для поздних сортов был не настолько существенным. А вот ранние сорта, по предварительным оценкам, погибли почти полностью. Поэтому, вполне вероятно, что в этом году цены на черешню, абрикос, персик и нектарин в Украине будут достаточно высокими. Тем более что импортировать их будет сложнее, а стоимость логистики в последнее время резко выросла", - резюмировали специалисты.

Напомним, также аграрии ранее сообщили, что из-за коронавируса Украина потеряла 38% экспорта яблок, что является антирекордом за пять лет.

Украинцев ждет перерасчет субсидий за март

Из-за увеличения социальных нормативов потребления услуг ЖКХ в Украине в апреле проведут перерасчет субсидий за март. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Реклама

"В апреле 2020 года произойдет перерасчет размера выплаченной гражданам жилищной субсидии за март 2020 года в связи с временным увеличением на период карантина на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи и подогрева воды, холодной и горячей водой, водоотводом", – заявили в министерстве.

На такой шаг пришлось пойти из-за того, что потребление коммунальных услуг выросло, так как украинцы постоянно находятся дома.

Кто сможет получить кредит по госпрограмме "5-7-9%": подробности от Минфина

В Минфине раскрыли детали о том, как будет работать обновленная правительственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%", сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, после внесенных изменений расширен перечень субъектов предпринимательства, которые могут получить государственную поддержку по этой программе. Воспользоваться госпрограммой доступных кредитов могут предприниматели, максимальный уровень годового дохода которых не превышает 100 млн гривен (было 50 млн гривен).

Кроме того, увеличивается максимальная сумма кредита с 1,5 млн гривен до 3 млн гривен. Также Кабмин расширил перечень целей, на которые предприниматели могут брать кредит в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Отныне бизнес может рассчитывать на поддержку государства:

принимая заем на приобретение нежилой недвижимости без права передачи такой недвижимости в платное или бесплатное пользование третьим лицам;

приобретение объектов права интеллектуальной собственности по договорам коммерческой концессии (франчайзинга), связанных с реализацией субъектом предпринимательства инвестиционного проекта;

пополнение оборотных средств субъектов предпринимательства в размере не более 25% от общей стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет кредитных средств.

"Понимая всю сложность ведения бизнеса в условиях карантина, Минфин совместно с Фондом развития предпринимательства и банками доработали условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%", чтобы распространить ее действие на тот бизнес, который уже имеет кредиты. Это позволит уменьшить долговую нагрузку на микро и малых предпринимателей, а также расширит их доступ к источникам пополнения оборотных средств", – рассказали в пресс-службе Минфина.

В Украине зафиксирован самый высокий показатель безработицы за последние 15 лет

В Украине число безработных за первые две недели карантина выросло на 500-700 тыс. человек, за следующие две недели – в апреле – еще на 500-600 тыс. человек. В целом без работы оказались 2,5-2,8 млн украинцев. Такие данные привели в Торгово-промышленной палате Украины.

"Уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последние 15 лет", – заявил президент ТПП Геннадий Чижиков.

Причем этот показатель не учитывает количества трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину после начала пандемии, добавил он. В "остановленных" отраслях было занято около 4 млн человек.

"Проведенный Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательного решения", – добавил Чижиков.

По оценкам ТПП Украины, общий объем поддержки бизнеса через освобождение от уплаты налогов в марте и апреле составил 9,3 млрд грн, из них 0,9 млрд грн – поддержка малого бизнеса, который понес наибольшие убытки во время карантина.

"Ориентировочные потери только двух секторов – салонов красоты и пассажирских перевозок – составляют около 1,5 млрд грн за полтора месяца карантина. Потери всего бизнеса на карантине – в разы больше", – добавили в ТПП.

В Украине вводят единый счет для налогов и сборов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Закон предусматривает, что единый счет может быть открыт для плательщика налогов с его согласия на центральном уровне Государственной казначейской службы. Функционирование счета не касается НДС и акцизного налога с реализации полного и спирта этилового, а также таможенных платежей.

"Закон поможет упростить уплату налоговых платежей и способствовать уменьшению количества ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств. Кроме того, принятые изменения будут способствовать повышению уровня открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам", – отметили в Офисе президента.

Закон был поддержан парламентом во втором чтении 13 апреля с учетом предложений президента Украины. В частности, была отменена спорная норма о фиксированной торговой наценке на табачные изделия, чем ограничивались права субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, импорт и оптовую торговлю табачными изделиями.

Напомним, в тот же день Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год. О том, что именно изменилось в главной смете страны, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама