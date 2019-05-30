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Найдены тела всех погибших военных в катастрофе Ми-8

30 мая, 15:33

В ВСУ объяснили, почему на борту вертолета находилось четыре человека, а не три

Фото Нацполиции Хмельницкой области
Фото Нацполиции Хмельницкой области.

Найдены тела всех четырех военных, которые погибли в катастрофе вертолета Ми-8 в Ровенской области. Об этом во время брифинга сообщил заместитель командира 16-й отдельной авиабригады сухопутных войск ВСУ Михаил Шур.

"Нашли всех четырех, дальше медицина разбирается", – ответил Шур, подчеркнув, что поиски начались сразу же с наступлением рассвета. 

Кроме того, заместитель командира объяснил, почему на борту вертолета находилось 4 человека, когда экипаж вертолета допускает 3 человека.

"Было четыре человека, поскольку молодой борттехник получал допуски, чтобы самостоятельно летать, за ним закреплялся инструктор. Поэтому именно и было в экипаже четыре человека – был бортовой техник и бортовой техник-инструктор", – рассказал Шур.

По его словам, сейчас полеты запрещены.

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе. 

Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.

Список тех, кто был на борту во время аварии:

1. Мазепа Игорь – 1979 года рождения – командир бригады

2. Дацюк Павел – 1994 года рождения – старший лейтенант, борттехник

3. Попенко Владимир - 1994 года рождения – пилот

4. Романюк Василий – 1991 года рождения – борттехник

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся.  В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.  

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Тег вертолет, военные, погибшие, авиакатастрофа, тела, ми-8, ровенская область

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