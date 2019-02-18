Совет ЕС одобрил новые санкции против России, продажи новых авто в Европе падают: итоги дня

В столице дефицит медсестер и дворников, заболеваемость гриппом снижается

Совет ЕС одобрил новые санкции против России, продажи новых авто в Европе падают: итоги дня Сергей Гусев 2019-02-18T20:47:00+02:00 Экономика В столице дефицит медсестер и дворников, заболеваемость гриппом снижается

Общество

10 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

6136 вызовов отработали патрульные полицейские в течение суток, 17 февраля, из которых 377 – вызовы на дорожно-транспортные происшествия.

Не хватает 5760 медсестер сейчас в Киеве в заведениях городского подчинения, считает председатель совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

Снизила на 40% Украина с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из подземных хранилищ по 16 февраля 2019 года запасы – до 10 млрд 309,01 млн куб. м. В течение суток 16 февраля из ПХГ отобрано 43,95 млн куб. м газа. При этом в Украину за сутки поступило из Словакии – 18,09 млн куб. м, из Венгрии – 2,98 млн куб. м, из Польши – 3,46 млн куб. м газа.

Поступило 5,58 млрд грн в Пенсионный фонд от растаможки "евроблях", из которых в 2019 году – 4,71 млрд грн. Министерство финансов сообщило, что с 25 ноября 2018 года по 14 февраля 2019 (включительно) граждане Украины осуществили таможенное оформление 106,2 тыс. транспортных средств с иностранной регистрации. Общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей на иностранном регистрации составила 6,6 млрд грн.

4 623 дворника насчитывается сейчас в Киеве. В то же время коммунальные управляющие компании заявили о потребности в 8 743 сотрудниках по уборке дворов. Таким образом, Киеву не хватает 4 120 дворников. Об этом сообщил депутат Киевгорсовета Александр Пабат. Наихудшая ситуация с дворниками сейчас наблюдается в Голосеевском районе – там заполнено только 41,6% от штата, самая хорошая ситуация – в Оболонском (62,9%) и Святошинском (61%) районах.

Отметилась первым температурным рекордом 17 февраля нынешняя зима в Киеве. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. В столице был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха. Она составила + 4,6°С, что на 0,1°С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 1974 году. По климатической норме такая температура соответствует 29 марта.

22763 избирателей уже изменили место голосования по состоянию на 17 февраля. 68% из тех, кто подал заявку об изменении места голосования – граждане, избирательный адрес которых находится на территории Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей. Избиратели, которые планируют голосовать не по месту регистрации, должны до 25 марта обратиться в банк Госреестра избирателей и подать заявление об изменении места голосования.

320 приходов бывшей УПЦ (МП) уже присоединились к Православной церкви Украины после получения Томоса об автокефалии.

Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,1% наблюдается в Киеве, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации. За 7-ю неделю 2019 года зарегистрировано 13014 больных (за предыдущую неделю заболело 14166 человек). Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 48,7%. За прошедшую неделю заболели 8072 ребенка (снижение на 7,6%), 4942 взрослых (снижение на 9%).

Экономика

Укрепил на 6 копеек до 27,19 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 19 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем, 18 февраля.

Купил на 350,6 млн долл. больше чем продал, на межбанковском валютном рынке Национальный банк со 2 января по 15 февраля. На прошлой неделе регулятор купил 25 млн долл. и не продавал валюту. НБУ за 2018 год пополнил резервы на межбанковском валютном рынке на 1,372 млрд долл.

Выросли на 6,7% за IV квартал 2018 чистые гривневые кредиты физическим лицам, а за полный год – на 34,%.

Сократилась на 1,7 п.п до 52,8% за IV квартал 2018 доля неработающих кредитов (NPL) в порнтфелях банков.

Выросли 14,8% и 6,8% соответственно за 2018 год объемы банковских депозитов населения и бизнеса. Три четверти новых депозитов были сроком до шести месяцев.

11,4 млн тонн кукурузы экспортировала в сентябре – январе 2018/19 МГ Украина, что на 74,5% превысило аналогичный показатель прошлого сезона и на 35,7% средний за пять лет показатель для данного периода. Темпы экспорта кукурузы в феврале продолжают расти и смогут превысить объемы январского экспорта. За пять месяцев текущего сезона 69% от общего объема экспорта кукурузы пришлось на Евросоюз. Экспорт в данном направлении вырос на 144% до 7,9 млн тонн.

Летом 2019 года планирует открыть паромную переправу "Орловка (Украина) – Исакча (Румыния)" Администрация морских портов Украины. Ожидается, что паромная переправа сможет пропускать около тысячи грузовиков и 250 легковых авто в сутки.

Планирует в марте запустить Гослесагентство пилотный проект электронного реестра лесорубочных билетов. Данное программное решение позволит контролировать лесорубочные билеты, выданные на использование определенного объема сырья.

Мощностью 11 МВт Турецкая Emsolt Investments начала строительство солнечной электростанции в Хмельницкой области и планирует расширить проект.

Начать уже в марте проверку 20 операторов газораспределительных систем из-за доначислений, основанных на приведении объемов потребленного газа к стандартным условиям рассчитывает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Она уже получила на это разрешение Государственной регуляторной службы.

Мир

Совет министров иностранных дел ЕС одобрил "азовский пакет" санкций против Российской Федерации. Решение вступит в силу через несколько недель.

62 страны применяют 159 ограничительных мер в отношении российских товаров по состоянию на конец 2018 года, говорится в мониторинге российского Минэкономразвития. Сумма предполагаемого ущерба от введенных мер, по экспертной оценке, составляет 6,3 млрд долл. Лидером по числу ограничительных мер в отношении продукции из РФ являются ЕС (25), Украина (22), Индия (16), Белоруссия (13), Турция (12), США (9), Австралия (6). Максимальный ущерб для российских экспортеров приходится на ограничения в ЕС (2,4 млрд долл.), в США (1,1 млрд), на Украине (775 млн), в Турции (713 млн).

Бывший президент Мальдивской республики арестован по подозрению в отмывании денежных средств. По версии следствия, бывший глава государства присвоил около 80 млн долл. с помощью преступной схемы с участием государственной туристической госкомпании

Падают уже 5 месяцев подряд продажи новых автомобилей в странах Европы. К концу января 2019 года объем продаж снизился на 4,6% до 1,2 млн авто. В Испании и Италии наблюдалось самое значительное сокращение продаж – на 8% и на 7,5% соответственно. На 1-1,5% ухудшилась ситуация в Германии, Франции и Великобритании.

Запустить до 2025 года на орбиту орбитальную электростанцию планирует Китай. Она расположится на высоте 36 тысяч километров, будет собирать солнечную энергию и передавать ее по лучу на Землю.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.