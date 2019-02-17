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Переход общин в ПЦУ: Епифаний объяснил, кто принимает решение

Сегодня, 22:48

По словам митрополита, прихожане должны принимать решение о том, присоединяться ли к поместной церкви

Епифаний. Фото из открытых источников
Епифаний. Фото из открытых источников.
Переход общин в ПЦУ: Епифаний объяснил, кто принимает решение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2f5/7d9/5c52f57d95de3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2f5/7d9/5c52f57d95de3.jpg Украина По словам митрополита, прихожане должны принимать решение о том, присоединяться ли к поместной церкви

Только община, а не священнослужители имеют право распоряжаться церковным имуществом, и именно прихожане должны принимать решение о том, присоединяться ли к поместной церкви.

Так разъяснил ситуацию предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, который ранее встретился с Вакарчуком,  после богослужения в Черновцах, сообщает 5 канал.

"Если громада большинством своих голосов приняла решение о переходе, об изменении религиозного центра, – это право принадлежит громаде. Громада имеет право определиться, принять решение и обратиться к определенному иерарху единой поместной православной церкви по своему усмотрению, и, получив разрешение, указ о том, что с этого времени она уже принадлежит к единой поместной православной церкви, со временем получит юридическую перерегистрацию", – отметил Блаженнейший Епифаний.

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В Черновцы предстоятель Православной церкви Украины прибыл впервые после интронизации. Он отслужил богослужение в храме Святой Параскевы Сербской. Перед этим тысячи верующих собрались на площади, чтобы встретить земляка. Люди образовали живой коридор, украсив его рушниками, которые привезли из дома.

Напомним, 5 февраля состоялось первое заседание Синода ПЦУ.

3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (восхождения на престол) предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Стоит напомнить, что интронизация Епифания проходила в его день рождения. Сам митрополит объяснил, что это не случайное совпадение – такая дата была выбрана, что в будущем отдельно не праздновать день рождения, а совмещать его с днем интронизации.

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Тег переход, община, автокефалия, томос, Епифаний, ПЦУ

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