Украинский язык побеждает на ТВ, а в ЕС приняли решение по "Северному потоку – 2": итоги дня

Европейскую газовую директиву поддержали 27 из 28 стран

Общество

10 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Укрзализныця планирует расширить функционал онлайн-сервисов, добавив заказ на групповые перевозки пассажиров, вагона с местами для людей с инвалидностью и перевозки авто в вагоне-автомобилевозе. Планируется также введение услуги "лист ожидания", когда пассажир получает сообщение о появлении в продаже необходимых ему проездных документов.

Открыла 164 новых отделения в 89 населенных пунктах "Нова Пошта" с начала 2019 года. Количество ее отделений и почтоматов выросло до 2886.

Конкурс на аренду коммунального кинотеатра "Киев" выиграла сеть "Синема Центр". Она победила с ценой аренды в 2,12 млн грн в месяц. Аукцион стартовал с цифры 569 тыс. грн. Учредителями сети Cinema City являются бывшие совладельцы телеканала "1+1" Александр Роднянский и Борис Фуксман.

В Черкассах 75 учеников школы отравились причиной стало распыление в гардеробе сразу 4 баллончиков со слезоточивым газом. 37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, 38 учеников госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу, сообщили в Минобразования.

Достиг 92% средний показатель присутствия украинского языка в эфире отечественных телеканалов, об этом сообщил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Обслужил 638,1 тыс. пассажиров в январе-марте, что на 44,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского. При этом количество рейсов составило 6669 на прилет/вылет, что на 21,3% больше аналогичного периода 2018 года, в том числе международных рейсов – 5624, внутренних – 1045

Увеличила на 144,43 млн куб. м Украина после завершения отопительного сезона запасы природного газа в своих подземных хранилищах, свидетельствуют данные Укртрансгаза. С 4 по 13 апреля запасы в хранилищах возросли на 1,7% – до 8 млрд 889,79 млн куб. м. Этот объем превышает показатель запасов 13 апреля 2018 года на 18,7%, 13 апреля 2017 года – на 7%.

С 14 апреля граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Для пребывания в стране до 30 дней нужно иметь только загранпаспорт – биометрический или небиометрический.

Выросли до 13,24 грн/л по состоянию на 15 апреля средние цены на сжиженный газ в Украине. Ряд сетей АЗС с 12 по 15 апреля повысили цены на газ на 10-30 коп. за литр. Об этом сообщила консалтинговая компания UPECO.

Экономика

Ослабил на 10 копеек до 26,81 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 16 апреля по сравнению с предыдущим банковским днем, 15 апреля.

56,5 млн долларов купил Национальный банк в период с 8 по 12 апреля на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее – 118,4 млн долл.

Замедлится до 2,5% в 2019 году с 3,3% в 2018 году рост реального ВВП Украины на фоне снижения темпов роста зарплат и внешнего спроса, эффекта базы сравнения, обусловленного высоким урожаем 2018 года, и снижения роста инвестиций, поскольку бизнес откладывает некоторые решения в ожидании результатов выборов в стране, прогнозирует рейтинговое агентство S&P.

Ослабнет до 28,6 грн за доллар к концу текущего года гривня, к концу следующего – до 29,5 грн, к концу 2022 года – до 30,5 грн, прогнозирует рейтинговое агентство S&P.

Сократилось на 2% в январе-марте производство молока в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 1,9 млн тонн. Согласно информации Государственной службы статистики, за три месяца также произведено 828,7 тыс. тонн мяса (в живом весе), что на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Производство яиц увеличилось на 7% – до 3 млрд 759,1 млн шт.

На общую сумму 83,8 млн грн Национальный банк 12 апреля предоставил трем банкам кредит рефинансирования. Средства предоставлены на 14 дней под 18% годовых. Названия банков-заемщиков традиционно не называются.

Увеличил переработку нефтяного сырья на 6% в январе-марте Шебелинский газоперерабатывающий завод по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 122,8 тыс. тонн. Завод за три месяца увеличил производство бензина на 53% – до 40,4 тыс. тонн, мазута – на 31,5% – до 9,6 тыс. тонн, но снизил дизтоплива – на 20,3% – до 18,4 тыс. тонн. Загрузка мощностей ШГПЗ за первый квартал текущего года составила 49,1% против 46,3% в январе-марте-2018.

На 3% меньше по состоянию на 1 апреля в годовом выражении составило поголовье крупного рогатого – 3,66 млн голов, сообщила Государственная служба статистики. При этом поголовье свиней увеличилось на 0,8% – до 6 млн 168 тыс., овец и коз – сократилось на 2,7%, до 1 млн 474,3 тыс. Поголовье птицы увеличилось на 3,7%, составив 204 млн 798 тыс. голов.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию банка "Даниэль", начавшуюся в апреле 2014 года. В связи с завершением ликвидации банка завершаются и выплаты гарантированного возмещения его вкладчикам.



Мир

Совет ЕС объявил, что утвердил европейскую газовую директиву, которая в перспективе охватывает и газопровод Nord Stream 2. Документ поддержали 27 из 28 стран ЕС. Представитель Болгарии воздержался. "Это конец эры монополии на европейском газовом рынке – монополии, которая либо угрожает повышенными ценами, либо просто перекрытием крана", – подчеркнул, представляя законопроект, председатель комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек. Обновленная директива предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.

13 апреля совершил свой первый успешный полет самый большой в мире американский самолет Stratolaunch. Этот двухфюзеляжный самолет авиационно-космической системы "воздушного старта", предназначен для запуска на орбиту многоразовых ракет.

Совет Европейского союза принял новую директиву о защите авторского права в интернете. Европарламент одобрил эту директиву еще 26 марта 2019 года. Новые правила обяжут такие онлайн-платформы, как YouTube, Facebook и Google News, заключать лицензионные соглашения с правообладателями: музыкантами, журналистами, авторами и новостными издателями, чтобы получить возможность использовать их работы. Директива обязывает интернет-платформы следить за тем, не публикуют ли их пользователи контент, на который распространяется авторское право. После одобрения Советом ЕС и публикации в "Официальном журнале" Евросоюза закон вступит в силу, и у государств-членов будет два года для его реализации.

Прокуратура германского города Брауншвейг предъявила обвинения в мошенничестве и нарушении антимонопольного законодательства бывшему главному исполнительному директору автопроизводителя Volkswagen Мартину Винтеркорну. Обвинения связаны с манипулированием данными о выбросах вредных веществ у автомобилей с дизельными двигателями ("дизельгейт"). Помимо Винтеркорна, обвинения предъявлены еще 4 лицам.

Зажгли тысячи костров на своих виноградниках французские и английские виноделы, чтобы защитить виноградники от заморозков, которые охватили на днях Европу.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинский язык побеждает на ТВ, а в ЕС приняли решение по "Северному потоку – 2": итоги дня". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.