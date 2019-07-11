В Украине приняли важные законы, а "Укрпочта" вновь грозит перестать доставлять пенсии: итоги дня

Курс доллара продолжает стремительно расти

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Общество

42 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб и девять были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Верховная Рада приняла Избирательный кодекс который предусматривает открытые списки и отмену мажоритарной системы. Если его подпишет Президент, то кодекс вступит в силу с 1 декабря 2023 года, кроме отдельных пунктов.

Закупят 678 тыс. экземпляров книг на 87 млн грн в 2019 году для библиотек, сообщили в Министерстве культуры В 2018 году было закуплено книг на 114,5 млн грн.

С 1 сентября ученики 1-4 классов будут носить специальные светоотражающие жилеты, чтобы быть заметными в темное время суток по дороге в школу и из нее, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. Обещано, что жилеты будут индивидуальными и бесплатными.

Верховная Рада приняла закон, которым вводятся дорожные знаки для мест парковки и зарядки электромобилей, а также – зеленые номера для электрокаров.

4,2 грн стоит изготовления одного экземпляра бюллетеня для голосования в в общегосударственном многомандатном избирательном округе. В одномандатных округах стоимость варьирует от 2,28 грн до 4,68 грн.

Экономика

Ослабил на 10 копеек до 25,80 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 12 июля по сравнению с предыдущим банковским днем, 11 июля.

В Европейской Комиссии готовят международный проект помощи Украине в размере 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления.

С 1 января 2020 года "Укрпочта" не будет доставлять пенсии по текущим убыточным тарифам. Об этом генеральный директор компании Игорь Смелянский сообщил в письме к премьер-министру Украины. В нем указано, что для решения вопроса есть два пути: принять новый тариф на доставку пенсий, который в ноябре 2017 года был утвержден, но не введен в действие; вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер, для того чтобы рынок решил, сколько она стоит.

Фонд гарантирования вкладов физлиц отменил результаты открытых торгов, которые проводились 7 июня, по продаже пула активов "Дельта Банка". Причиной стали поступившие жалобы. Победителю торгов будут возвращены уплаченные им средства.

Составили 3,9 млрд грн страховые платежи по договорам страхования жизни за 2018 год , что на 34,1% больше, чем за 2017 год. При этом 97,1% поступлений страховых платежей осуществлено физическими лицами (в 2017-м – 96,6%). Количество страховщиков в течение года сократилось на три – до 30 компаний. При этом 96,9% страховых платежей аккумулируют ТОП-10 страховщиков.

На сумму 704,9 млн грн за 2018 год страховщики осуществили страховые выплаты по страхованию жизни, что на 26,7% больше, чем за 2017 год. При этом было урегулировано 32,6 тыс. страховых случаев (на 16,8% больше).

Верховная Рада вернула владельцам малых наземных солнечных электростанций гарантии получения "зеленого" тарифа.

Составляет 390 млн грн бюджет новосозданного Украинского фонда стартапов, который планирует выдавать стартапам на ранней стадии гранты в объеме от 25 тыс. до 75 тыс. долларов. Заявки можно будет подавать уже в сентябре.

Верховная Рада ратифицировала соглашение о создании зоны свободной торговли с Израилем. В рамках соглашения Израиль отменяет 80% ввозных пошлин для украинских промышленных товаров и 9% – на товары агросектора. Украина отменяет 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию и 6% – для сельскохозяйственных товаров. Соглашение должно вступить в силу через 60 дней после ратификации парламентами обеих стран.

Кабинет министров решил передать все IT-системы

Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы и Минфина в новосозданное учреждение FinIT. Передача IT-функционала и реализация концепции будет происходить до 2021 года.

Мир

Сократились на 38% за квартал доходы "Газпрома" от экспорта газа по итогам II квартала и составили 8,7 млрд.

Пострадали 1,5 млн человек в результате наводнений на юге и востоке Китая с 26 мая по 8 июля. Из пострадавших районов эвакуировали 25 тысяч человек. Десятки тысяч гектаров пахотных земель оказались затопленными.

Потратила 34 млрд долларов корпорация IBM на приобретение компании Red Hat – разработчика программного обеспечения с открытым кодом на основе операционной системы Linux. Эта сделка является крупнейшей в истории IBM и третьей в списке самых крупных на мировом технологическом рынке.

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей в целом участники рейтинга получили 6,3 млрд долларов до уплаты налогов. На первом месте с 185 млн долларов Тейлор Свифт – американская кантри-поп-исполнительница. На втором с 170 млн долларов Кайли Дженнер – американская модель, бизнесвумен, создатель бренда Kylie Cosmetics. Третий со 150 млн долларов Канье Уэст – американский исполнитель хип-хопа, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. Далее идут с 127 млн долларов Лионель Месси – аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба "Барселона" и со 110 млн долларов Эд Ширан – британский поп-музыкант и актер.

Последний автомобиль модели VW Beetle сошел с конвейера 10 июля на заводе Volkswagen в мексиканском городе Пуэбла. VW Beetle – наследник легендарного Volkswagen Kafer, производившегося с 1938 года по 2003 год и считающегося самым массовым автомобилем в истории, выпускавшимся без значительных изменений базовой конструкции.

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