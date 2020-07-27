США останавливают российский газопровод в обход Украины: новые санкции против "Северного потока-2"

Соединенные Штаты Америки не прекращают попыток остановить строительство Россией газопровода "Северный поток-2". В течение прошлой недели Вашингтон дал старт сразу двум документам, усиливающим санкции в отношении компаний и лиц, связанных с проектом. Поможет ли усиление санкционного давления остановить "Северный поток -2", разбирался сайт "Сегодня".

Закон о противодействии противникам США. Работа над ошибками

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"Первый звоночек" для Москвы и западных партнеров Кремля, продвигающих проект, прозвучал в средине июля, когда Госдеп США объявил о пересмотре собственной инструкции по выполнению закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Закон, напомним, был принят Конгрессом и подписан Дональдом Трампом в 2017 году. Документ, в котором конкретно и детально расписаны шаги США по нейтрализации угроз нацбезопасности со стороны России, Ирана и Северной Кореи, до сих пор считается одним из наиболее эффективных инструментов санкционного давления, разработанных Вашингтоном за последнее время. Одной из особенностей закона является то, что он запрещает президенту США единолично принимать решения об отмене санкций (что в свое время вызвало недовольство Трампа).

Несмотря на значительную жесткость и бескомпромиссность, документ имеет свои недостатки. Так, в частности, закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" изначально не конкретизировал вопрос противодействия США "энергетической экспансии" России в Европе, в частности попыток Москвы монополизировать европейский рынок газа. С другой стороны, документ оставлял американским властям широкие возможности для маневра по этому вопросу.

И, надо признать, администрация Дональда Трампа воспользовалась этими возможностями не лучшим образом. В первоначальных инструкциях Госдепа, утвержденных в 2017 году, проекты, которые начали реализовываться до утверждения закона, были фактически выведены из-под его действия. По утверждению американских СМИ, данная оговорка была "продавлена" тогдашним главой Госдепа Рексом Тиллерсоном.

Спустя три года после вступления в силу закона "О противодействии противникам Америки" ошибка была исправлена. Госдеп изменил инструкцию таким образом, что под действие закона будет подпадать не только строящийся "Северный поток -2", но и частично – уже введенный в эксплуатацию "Турецкий поток", обходящий Украину с юга. Документ акцентирует, что под санкции могут подпадать инвестиции, сделанные физическими и юридическими лицами после 15 июля 2020 года в размере от миллиона долларов и более. В то же время инвестиции, необходимые для выхода компаний и физлиц из проекта, не будут расцениваться в качестве повода для введения санкций.

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"Это означает, прекращайте работу немедленно или рискуете получить неприятные последствия", – прокомментировал нововведения госсекретерь Майк Помпео.

Решение Госдепа вызвало серьезное беспокойство не только Берлина, заинтересованного в достройке газопровода, но и Евросоюза в целом.

"ЕС считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному законодательству. Европейская политика должна определяться здесь в Европе, а не третьей страной", – отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Впрочем, в самих США полагают, что новые инструкции не означают, что Белый дом немедленно приступит к реализации своих угроз. Скорей, это очередное предупреждение для европейских и российских компаний. И очередные "открытые возможности" для США ввести санкции в случае необходимости.

Военный бюджет США ударит по "Северному потоку"

Гораздо более серьезной угрозой для газовых проектов Владимира Путина стал проект оборонного бюджета США на следующий год, утвержденный Палатой представителей 21 июля. В отличие от инструкций Госдепа, оборонный бюджет – документ прямого действия. А потому его выполнение будет обязательным.

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Отметим, что именно санкции, выписанные в оборонном бюджете-2020, стали причиной выхода из проекта в декабре прошлого года швейцарской трубоукладочной компании Allseas. Швейцарцы свернули работы, по сути, заморозив строительство "Северного потока -2", не возобновившееся до сих пор. И, хотя Россия обещает завершить строительство силами принадлежащего "Газпрому" судна "Академик Черский", пока что проект фактически стоит на месте.

В оборонном бюджете на будущий год, утвержденном Палатой представителей в минувший вторник, США расширяют санкции. Предполагается, что под них подпадут компании, способствовавшие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставлявшие услуги страхования и перестрахования таких судов, а также услуги или помещения для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода. Особо эффективным в данном контексте специалисты называют санкции против страховщиков: без страховки судно не будет иметь возможности зайти ни в один порт мира.

Впрочем, даже утвержденные нижней палатой санкции меркнут по сравнению с предложениями, зреющими в Сенате США. Сенаторы в своем проекте оборонного бюджета (в США этот документ разрабатывается отдельно Палатой представителей и отдельно Сенатом, затем "сводится" воедино и согласовывается) предлагают действительно жесткие и очень эффективные меры. Предполагающие, что под санкции могут попасть также структуры, которые согласятся тестировать и сертифицировать газопровод. Поскольку без тестирования и сертификации газопровод не сможет быть сдан в эксплуатацию, это означает, что либо его запуск будет отложен как минимум на год, либо европейским структурам придется пойти на прямую конфронтацию с США, нарушив санкционное законодательство.

В целом новые санкции США могут нанести серьезный ущерб проекту. Как ранее подсчитали в операторе проекта – компании Nord Stream 2 AG – санкции заблокируют около 700 млн евро инвестиций в завершение строительства газопровода и коснутся около 120 компаний в 12 странах Европы. Кроме того, отмечают в компании, будут поставлены под удар инвестиции в размере 8 миллиардов евро, уже вложенные в газопровод. Еще 3 миллиарда потеряет Германия, вложившаяся в развитие инфраструктуры под проект.

"Вопрос в том, каким будет окончательный вариант проекта. Затронут ли санкции государственные институты Германии и других европейских стран. Если да, то тогда могут быть очень серьезные последствия, включая прямую конфронтацию между Европой и Штатами. В крайнем случае Германия и другие страны могут проигнорировать санкции США. А это очень плохой прецедент. Но это очень серьезный вопрос, потому заранее говорить о таком варианте я бы не хотел. Еще неизвестно, будет ли открыта возможность для таких санкций и воспользуется ли Вашингтон такой возможностью", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

Санкции не помогут

Украинские эксперты скептически относятся к эффективности мер, предпринимаемых Вашингтоном. Общее мнение – США постоянно находятся на полшага позади Москвы и Берлина. Сознательно или случайно запаздывая с принятием действительно эффективных мер. В итоге у Вашингтона получается приостановить проект. Но относительно его полной остановки есть большие сомнения.

"Понятно, что США пытаются остановить этот проект не потому, что они защищают интересы Украины. Вашингтон таким образом защищает свои национальные интересы, ставя преграды на пути монополизации европейского газового рынка Россией и продвигая свои проекты по поставкам сжиженного газа в Европу. При этом в данном случае интересы США и интересы Украины совпадают", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политический эксперт Максим Джигун.

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Он отмечает, что пока санкции работают.

"Мало какая из серьезных европейских компаний захочет вступать в конфронтацию с США, работать в проекте, рискуя попасть под санкции. Сказать, что Вашингтону удастся полностью остановить это строительство, нельзя. Но то, что оно будет максимально осложнено, максимально удорожено для оператора – это факт", – говорит Максим Джигун.

Такого же мнения придерживается и Илья Куса.

"Последние санкции действительно приостановили строительство – россияне долго искали замену швейцарскому трубоукладчику, сейчас решают технические проблемы, вызванные тем, что они оказались не готовы строить трубопровод самостоятельно. Но это именно технические проблемы. Я уверен, что никто бросать строительство не будет, рано или поздно газопровод будет достроен. После того, как в строительство вложены миллиарды евро – причем не только Россией, но и немецкими, австрийскими компаниями, – отказ от него обойдется слишком дорого, – говорит Илья Куса.

При этом эксперты отмечают, что даже в случае смены высшего руководства США (выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре нынешнего года) Вашингтон вряд ли изменит свою политику по данному вопросу.

"Есть консенсус политических элит США. Подтверждением тому является хотя бы тот факт, что санкции рассматриваются и Палатой представителей, контролируемой демократами. И Сенатом, в котором большинство у республиканцев, – говорит Максим Джигун. – Потому нет сомнений, что и в случае победы на выборах Байдена США продолжат санкционное давление. Возможно, оно будет выражено в более мягкой форме, но оно будет", – отмечает эксперт.

Возможности для Украины

Несмотря на то, что, как утверждают эксперты, газопровод все же будет достроен, нынешние санкции помогают Украине. Как минимум они дают Украине время, чтобы подготовиться к новым реалиям, считает экономический эксперт Алексей Кущ. А как этим временем Киев пользуется – уже другой вопрос.

"Очевидно, что после запуска "Северного потока-2" транзитный потенциал Украины претерпит существенные изменения. Я уже неоднократно говорил, что долгосрочная газовая стратегия России заключается в том, что транспортировку трубного газа Москва намерена осуществлять газопроводами, которые она контролирует. Это исключает Украину из списка транзитеров российского топлива. И к этому нужно быть готовым", – говорит эксперт.

По его словам, окно возможностей для того, чтобы каким-то образом изменить ситуацию и остаться важным транзитером газа в Европу, еще не закрыто полностью. Замедление достройки "Северного потока-2" дает нам дополнительное время. Эксперт видит как минимум два проекта, которые позволили бы нашей стране сохранить транзитный потенциал.

"Первый – это запуск так называемого восточно-европейского хаба с привязкой к нашим газохранилищам. Для этого надо полностью изменить систему анбандлинга "Нафтогаза", перенести узлы коммерческого учета с западной границы на восточную, отдать этот хаб в управление крупнейшим западно-европейским операторам, заинтересовать их, предоставив им налоговые льготы. В таком случае мы могли бы полностью "обескровить" обходные российские газопроводы, причем полностью с использованием рыночных механизмов", – отмечает Алексей Кущ.

По его словам, окно возможностей для реализации такого проекта закроется примерно через полгода после запуска на проектную мощность "Северного потока-2".

Еще один проект может быть связан с поставками катарского сжиженного газа в Украину. Для этого нашей стране необходимо с помощью США "уговорить" Турцию пропускать через Босфор танкеры со сжиженным газом, заинтересовать инвесторов в строительстве хаба под Одессой и поставках газа.

"Например, можно было бы создать международный консорциум по строительству хаба. Катарцам можно продать Одесский припортовый завод как крупнейший потребитель газа, заинтересовав их в проекте и в поставках газа в Украину", – отмечает Алексей Кущ.

По словам эксперта, если бы один или оба проекта Украина реализовала, "все было бы очень даже неплохо для нашей страны".

В свою очередь Илья Куса скептически относится к перспективам Украины обозначить и реализовать долгосрочные интересы в данной сфере.

"Начиная с 2016 года, в том числе с помощью санкций против России, наши западные партнеры дали нам много времени, чтобы как-то решить газовые проблемы в новых условиях. Наладить и увеличить добычу собственного газа. Начать какие-то проекты. Наконец, просто артикулировать свои цели. Но, откровенно говоря, я лично не пойму, в чем заключаются цели Украины. Чтобы "было так, как раньше"? Но так уже не будет, это очевидно. Пока у нас есть газовый контракт, нам гарантирован определенный объем транзита. И нам сейчас нужно использовать время, чтобы быть готовым к ситуации, когда газовый контракт закончится", – отмечает Илья Куса.

Остановят ли американские санкции приоритетный для Путина "Северный поток-2" смотрите в сюжете:

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