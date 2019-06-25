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Введение банкноты в 1000 грн и отмена мелких монет: итоги дня

25 июня, 19:17

Завершилось финансирование выплаты текущих пенсий и субсидий

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ.

Общество

44 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов четверо украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

49,5% украинцев поддержали бы решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей для прекращения конфликта на Донбассе. Об этом свидетельствуют презентованные на пресс-конференции в Киеве результаты опроса, проведенного 13-19 июня центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко. Не поддержали бы такое решение 30,7%.

Зарегистрирован 2331 кандидат в народные депутаты Украины по состоянию на 24 июня в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения – 1507, выдвинутых политическими партиями – 824.

Нацбанк с 25 октября введет в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен. На аверсе купюры изображен философ, естествоиспытатель, основоположник геохимии, биогеохимии и радиогеологии, учения о биосфере и космизме Владимир Вернадский. На реверсе – здание президиума Национальной академии наук.

Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября 2019 года. Также из обращения постепенно будет выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством. Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

63 человека получили максимальный балл по одному из предметов в ходе кампании по сдаче ВНО в 2019 году в Киеве. Это самый большой показатель среди всех регионов Украины. В Киевской области такую оценку получили 6 человек. Во Львовской области 200 баллов получил 41 выпускник, в Харьковской – 25, в Днепропетровской – 20. Больше всего выпускников получили максимальный балл по математике – 98 человек, химии – 77, и английскому языку – 36. По украинскому языку и литературе 200 баллов получили только 17 человек.

Обработали 10 959 вызовов поступивших на линию "102", за прошедшую неделю киевские патрульные. На нарушителей патрульные составили 4673 административных материала, из которых 239 за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Пенсионный фонд 25 июня завершил финансирование пенсий за июнь и жилищных субсидий за май. На пенсии направлено 33,9 млрд грн, на жилищные субсидии – 97,6 млн грн. Ранее на пенсии за май было направлено 33,83 млрд грн, а на жилищные субсидии за апрель – 1,82 млрд грн.

78,5% украинцев готовы принять участие в голосовании на выборах в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 13-19 июня центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко. Не будут участвовать в голосовании 15,6%.

Экономика

Оставил без изменений на уровне 26,19 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 26 июня по сравнению с предыдущим банковским днем, 25 июня.

Выросло на 1,6% промышленное производство в Украине в мае по сравнению с маем 2018 года после увеличения в апреле на 5,2%, марте на 2,1% и падения в феврале на 1,8% и январе на 3,3% сообщила Государственная служба статистики. В целом по итогам первых пяти месяцев рост промпроизводства в годовом выражении составляет 0,9%,

Назначены на 27 июня на площадке Украинской энергетической биржи первые в истории торги электроэнергией по двусторонним договорам, произведенной государственными "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

905 млн грн "теплых" кредитов уже выдано в 2019 году банками, в частности: 560 млн грн – на утепление частных домов; 320 млн грн – для ОСМД; 25 млн грн – на твердотопливные котлы.

55% валового внутреннего продукта страны приносит малый и средний бизнес в Украине, при этом если выделить только малый бизнес, то это всего 16% ВВП. Об этом сообщил член команды поддержки реформ Министерства экономического развития и торговли Денис Шемякин.

Увеличился до 9,2% уровень безработицы за январь-март с 8,8%, зарегистрированных по итогам 2018 года, что в абсолютных цифрах составляет 1,6 млн человек, сообщила Государственная служба статистики.

Сократился на 32% вылов водных биоресурсов в водоемах Украины в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,9 тыс. тонн, сообщили в Госагентстве рыбного хозяйства. При этом вылов рыбы в Черном море увеличился на 12% и составил 1,2 тыс. тонн.

Мир

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США, окончательное решение – за министром юстиции Австрии.

Объявят 23 июля победителя выборов главы правящей Консервативной партии, а соответственно и нового премьер-министра Великобритании.

19 состоятельных американцев в числе которых инвестор и миллиардер Джордж Сорос, опубликовала открытое письмо к кандидатам в президенты США на выборах 2020 года, призвав их ввести налог на богатство.

24 спутника сразу на три разные орбиты вывела американская сверхтяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX. Она также вывела на орбиту атомные часы, которые помогут осуществлять наведение космических аппаратов на далекие объекты солнечной системы, что, в частности, поможет при планировании полета NASA к Марсу. Кроме того, один из спутников вывести на орбиту капсулы с прахом 152 человек, в том числе ученых и сотрудников NASA.

Около 15 тысяч мексиканских военнослужащих размещены на границе Мексики и США. Они должны сдерживать потоки нелегалов, а в случае необходимости и задерживать мигрантов из Центральной Америки, которые пытаются пробраться в США.

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Тег NASA, монеты, субсидии, итоги, итоги дня, купюры, SpaceX

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АВТОР:

Сергей Гусев

Источник:

Сегодня

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