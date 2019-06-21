Выборы в Раду, конфликт Ирана и США, протесты в Грузии: итоги недели

Главные события недели в Украине и мире

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Общество

Конституционный суд признал соответствующим Основному закону указ президента Зеленского о роспуске Верховной Рады. Таким образом, выборы в парламент состоятся 21 июля.

Получила около 1200 заявлений Центральная избирательная комиссия в последний день приема документов для регистрации кандидатов в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду. При этом в целом до 20 июня заявлений было чуть больше 2000.

Образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента распорядился президент Владимир Зеленский. Соответствующий указ вступил в силу 20 июня.

Почти 5800 заявлений и сообщений о розыске детей поступило с начала года в подразделения полиции. В течение суток полицейские вернули домой почти 5300 несовершеннолетних. Для установления места нахождения еще 460 детей потребовалось более суток. Сейчас в розыске остаются 46 несовершеннолетних, из них 16 – пропавших в этом году.

Шесть украинских вузов вошли в список 1000 лучших университетов мира QS World University Rankings 2020. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина занял 491 место – самую высокую позицию в рейтинге в сравнении с другими украинскими университетами. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 541-550. Харьковский политехнический институт – 651-700. Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 701-750. Сумский государственный университет – 701-750. Национальный университет "Львовская политехника" – 751-800.

Станет доступным с 1 сентября семейное образование для украинских школьников. Новый порядок ввело Министерство образования, а сейчас соответствующее положение находится на утверждении в других министерствах. Перейти на семейное образование смогут все желающие, достаточно будет только написать заявление.

233 международных наблюдателя по состоянию на 19 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала на внеочередных парламентских выборах.

Трудоустроено 8,6 тыс. безработных в Киеве в январе-мае службой занятости. Из них оперативно, до предоставления статуса безработного, – 35%. В целом прирост количества трудоустроенных по сравнению с I полугодием прошлого года составляет 8%. Причинами роста этого показателя названы увеличение количества вакансий (на 16%) и количества работодателей, сотрудничающих с центрами занятости (на 6%).

Вернули 17 млн грн долга по заработной плате с начала 2019 года государственные исполнители столицы. Данная сумма была возвращена в рамках 348 исполнительных производств.

Цены на квартиры в Киеве в среднем выросли (с начала 2019 года в сравнении со вторым полугодием 2018) на однокомнатные – на 8%, двухкомнатные – на 4%, трехкомнатные – на 2%. Больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры в Шевченковском (26%), Днепровском (13%) и Печерском (12%) районах.

19 июня лоукост Ryanair совершил первый рейс из Кракова в Одессу. Рейс будет выполняться два раза в неделю.

Дополнительно выделил 380,6 млн грн Кабинет министров на программу "теплые кредиты" для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Верховный суд отменил решения судов двух низших инстанций по иску Всеукраинской общественной организации "Союз собственников жилья Украины" к КГГА об отмене распоряжения, которым утверждены тарифы на содержание домов и придомовых территорий. Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кабинет министров одобрил сокращение с 1 января 2020 года штата областных государственных администраций и районных государственных администраций на 50%.

Сократится до 40,88 млн человек к 2030 году население Украины (с учетом Крыма) с 43,99 млн в 2019 году, к 2040 – до 38 млн и к 2050 год – до 35,22 млн человек, или на 19,9% – такие данные содержатся в новом отчете ООН "Перспективы мирового народонаселения".

17 июня совершила первый рейс по направлению Харьков – Краков ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair.

Направить около 200 тыс. уведомлений-решений об уплате налога на недвижимое имущество отличное от земельного участка на общую сумму в 270 млн грн планируют до 1 июля налоговики в Киеве. В прошлом году было отправлено 50 тыс. таких уведомлений.

3,376 млн человек воспользовались услугами украинских туроператоров в 2018 году, а общий доход туристических компаний составил 16,9 млрд грн (без НДС).

Экономика

Увеличились на 43,6% запасы природного газа в подземных хранилищах после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года), до 12,581 млрд кубометров. По состоянию на 16 июня запасы газа на 20,8% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Составил 2,5% рост ВВП Украины в январе-марте 2019 года к аналогичному периоду 2018 года , сообщила Государственная служба статистики, тогда как согласно ее предварительной оценке, обнародованной в середине мая, этот показатель был 2,2%. Рост ВВП в четвертом квартале 2018 года составил 3,5% и 3,3% – в целом за 2018 год.

Уважать и защищать независимость Национального банка пообещал президент Зеленский на встрече с представителями бизнеса в Киеве.

Аграрии шести украинских областей по состоянию на 20 июня начали уборку ранних зерновых культур, намолотив 404 тысячи тонн зерна на площади 133 тысячи га, или 1% к прогнозу, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Импортировала 2,27 млрд кубов газа на общую сумму 550,3 млн долларов Украина в январе-апреле. При этом зарегистрированные в Швейцарии компании поставили 765,4 млн кубов газа на 181,7 млн долларов, из Германии было поставлено 505,6 млн кубов на 123 млн долларов, Польши – 261,6 млн кубов на 57 млн долларов, Венгрии – 239,8 млн кубов на 52,6 млн долларов, Австрии – 190,4 млн кубов на 56 млн долларов, Франции – 113,6 млн кубов на 26,9 млн долларов, Великобритании – 82,2 млн кубов на 23,4 млн долларов, Люксембурга – 58,8 млн кубов на 16,6 млн долларов, Чехии 52,4 млн кубов на 12,3 млн долларов.

Не выполнен на 50,2 млрд грн план поступлений в общий фонд государственного бюджета за январь-май в результате недополучения доходов, государственных заимствований и средств от приватизации государственного имущества. Об этом сообщила Счетная палата Украины.

Получили 23,4 млрд грн прибыли работающие банки Украины в январе-мае, что почти вдвое больше показателя за аналогичный период предыдущего года. При этом доходы банков выросли на 26% – до 99 млрд грн, расходы – на 15%, до 75,4 млрд.

Составил 82,8 пунктов индекс потребительских настроений в Украине в мае 2019 года, что на 11,2 п. больше, чем в апреле. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens. Второй месяц подряд индекс потребительских настроений стремительно растет. По результатам мая 2019 года индекс вышел на уровень 2013 года. При этом индекс текущего положения вырос на 6,2 п., до 71,4. Индекс экономических ожиданий в мае вырос на 14,5 п. и составил 90,4. Майский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 109,6 п., что ниже показателя апреля на 0,3 п. Индекс инфляционных ожиданий снизился – до 175,8, что на 2,1 п. меньше. Ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев также улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 20,2 п. – до 123,4.

Национальный банк отменил обязательную продажу бизнесом валютных поступлений на межбанковском валютном рынке. Национальный банк указывает, что такой шаг продолжает валютную либерализацию в соответствии с дорожной картой, которая предусматривает постепенное снятие всех валютных ограничений в соответствии с улучшением макроэкономических условий в стране.

Сократился на 281 млн долларов валовой внешний долг Украины в первом квартале, или на 0,2%, – до 114,429 млрд долл.

Привлекло в госбюджет в эквиваленте 7,9 млрд грн Министерство финансов 18 июня на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа. В госбюджет привлекли 1,9 млрд грн, 100,2 млн долларов и 112,7 млн евро.

Госавиаслужба разрешила авиакомпании Yanair возобновить полеты. Компания устранила недостатки, ставшие причиной для критических замечаний отраслевого регулятора.

Было проведено 2,0 тыс. плановых проверок налогоплательщиков 5,6 тыс. внеплановых проверок и 1,4 тыс. встречных сверок в январе-мае 2019 подразделениями аудита. В целом по результатам контрольно-проверочной работы доначислено в бюджет 19,1 млрд грн, из которых согласовано 6,7 млрд (в т.ч. основного платежа по налогу на прибыль – 1,66 млрд грн, НДС – 2,13 млрд).

"Нафтогаз Украины" завершил выплаты по кредитным соглашениям на 500 млн долларов, полученных под гарантии Всемирного банка и под государственные гарантии Украины. Всего с 2014 года Нафтогаз осуществил погашение кредитной задолженности, гарантированной государством, на сумму 3,2 млрд долларов. Кредитный портфель Нафтогаза сократился в 6,6 раз с 2014 года.

Составил 2% рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Государственная служба статистики. В частности, сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 6,3%, а хозяйства населения – сократили на 2,2%.

Мир

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента после массовых протестов и столкновений в Тбилиси. Оппозиция потребовала отставки спикера после того, как президент Межпарламентской ассоциации православие, российский депутат-коммунист, поддерживающий российскую агрессию, открыл сессию в грузинском парламенте, сидя в кресле спикера. Из-за скандала с российскими депутатами 20 июня в Тбилиси начались массовые протесты.

Поднялась выше 1,4 тыс. долларов за унцию 21 июня цена на золота, впервые с сентября 2013 года. Золото дорожает третий день подряд. Этому способствует эскалация напряженности между США и Ираном, а также ожидание снижения базовой ставки ФРС США в июле вкупе с ослаблением доллара на валютном рынке.

Иран сбил американский беспилотник RQ-4 Global Hawk летевший над Оманским заливом. По данным США, тот находился в международном воздушном пространстве, а иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что беспилотник нарушил воздушную границу Ирана. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "Иран совершил очень большую ошибку".

Уже проложено 1450 км газопровода "Северный поток – 2" по дну Балтийского моря, сообщил Газпром. Это составляет 59% от протяженности газопровода. Строительство должно завершиться до конца 2019 года.

ТОП-10 рейтинга Boston Consulting Group по созданию акционерной стоимости опять возглавила Nvidia, компания, с которой связывают главные надежды в развитии искусственного интеллекта. На втором месте китайский производитель продуктов питания и традиционной китайской водки. Медиапровайдер Broadcom на третьем месте, Netflix – на четвертом, Adobe – на пятом, Amazon – на шестом. На седьмом – американская медицинско-технологическая Intuitive Surgical, китайский медиагигант Tencent – на восьмом. На девятом месте – United Health Group из США, на десятом – российский "Лукойл".

136 млн долларов намерены потратить власти Новой Зеландии на выкуп ставшего запрещенным полуавтоматического оружия у населения. Граждане, которые имеют лицензии на огнестрельное оружие, смогут получить компенсацию, которая может составлять до 95% от рыночной стоимости. Запрет на все боевое полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки в стране был введен после теракта в мечетях.

300 млн евро футбольный клуб "ПСЖ" у "Барселоны" за трансфер бразильского нападающего Неймара. Если "Барселона" согласится на эти условия, то трансфер станет рекордным в истории футбола.

250 млн долларов планирует выделить Украине министерство обороны США в рамках сотрудничества в сфере безопасности для наращивания потенциала Вооруженных сил Украины. Средства будут направлены для покупки оборудования для поддержки текущих учебных программ и оперативных потребностей.

Достигло 70,8 млн человек впервые после окончания второй мировой войны в мире число беженцев и внутренних переселенцев. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. По его словам, в доклад ООН включены лишь официальные данные, реальные цифры могут быть намного выше.

Президент США Дональд Трамп официально объявил что намерен баллотироваться на второй срок на выборах в 2020 году. Он сделал это заявление во время выступления перед сторонниками в Орландо.

Достигнет 9,7 млрд человек численность мирового населения к концу 2050 года по сравнению с 7,7 млрд человек в настоящее время, прогнозирует Организация объединенных наций. В частности, прогнозируется почти двукратный рост населения Африки к югу от Сахары до 2050 года. Кроме того, Индия обгонит Китай по численности населения примерно в 2027 году. Ожидается, что к этому времени в Индии будут проживать 1,491 млрд человек, в Китае – 1,479 млрд.

Qatar Airways возглавила мировой рейтинг авиакомпаний World Airline Awards в 2019 году, свидетельствуют данные опроса пассажиров, проведенного британской маркетинговой компаний Skytrax. Qatar Airways поменялась местами с прошлогодним лидером Singapore Airlines. На третьей позиции в 2019 году осталась ANA All Nippon Airways. Лучшей авиакомпанией в Европе традиционно была названа Lufthansa, в Северной Америке – Air Canada, в Азии – Singapore Airlines

Достигло рекордного уровня производство стали в Китае в мае текущего года. Крупнейший в мире производитель стали произвел в прошлом месяце 89,09 млн тонн стали, что на 7,96 млн тонн больше, чем в мае прошлого года. Среднесуточная выплавка стали в Китае достигла 2,87 млн тонн, по сравнению с рекордными 2,83 млн тонн в апреле. За январь-май Китай произвел 404,8 млн тонн стали, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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