Задержание Гладковского, сделка по Brexit: итоги дня

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Общество

30 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, и один был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

НАБУ задержало экс-заместителя главы СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Бывший чиновник фигурирует в коррупционном скандале в "Укроборонпроме".

Верховная Рада приняла в целом законопроекты:

об обличителях топ-коррупционеров . Закон предусматривает обеспечение прав и гарантий безопасности обличителям и выплату им компенсаций в размере 10% от суммы ущерба нанесенного коррупционным преступлением, о котором они сообщили (после вынесения обвинительного приговора суда);

. Закон предусматривает обеспечение прав и гарантий безопасности обличителям и выплату им компенсаций в размере 10% от суммы ущерба нанесенного коррупционным преступлением, о котором они сообщили (после вынесения обвинительного приговора суда); о верификации и мониторинге государственных выплат ;

; об обязательном аудите безопасности автомобильных дорог общего пользования;

о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через границу;

об усовершенствовании порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и о создании единой государственной электронной системы в сфере строительства.

7,3 млн грн было потрачено на визит президента Владимира Зеленского в США 23-26 сентября. В частности, на командировочные потратили 73,6 тыс. долларов и 119 тыс. грн, на авиаперевозки – 3883,4 тыс. грн., на оплату гостиницы – 56,7 тыс. долларов, суточные расходы делегации – 6,4 тыс. долларов. В состав официальной делегации входили 22 человека.

Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированную территорию Донбасса семь грузовиков с гуманитарной помощью общим весом 118 тонн.

1,5 млн евро выделит Украине министерство обороны Германии для приобретения медицинского оборудования.

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Генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва Ярослава Дубневича. По версии следствия, его деяния причинили ущерб в размере 93 млн грн.

Экономика

Укрепил на 11 копеек до 24,73 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 18 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 17 октября. Впрочем, за неделю – с 11 по 18 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на 20 копеек.

Президент Украины подписал законы:

новую редакцию закона о публичных закупках;

о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов.

Могут появиться до мая 2020 года первые данные в системе мониторинга состояния почв в Украине, сообщила национальный координатор проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Украине Оксана Рябченко.

Из 102 млрд грн расходов развития местных общин по состоянию на сентябрь было освоено только 32%. В Фонде регионального развития из 7,7 млрд грн было освоено только 950 млн, в Фонде социально-экономического развития – из 4,5 млрд грн было освоено только 800 млн грн. Об этом сообщил заместитель министра финансов Геннадий Плис.

Гослесагентство запустило пилотный проект по электронному реестру легальных рубок леса. Теперь жители Черниговской, Полтавской и Ровенской областей получили возможность проверить, законно ли в их лесах рубят деревья. Для этого им понадобится смартфон с доступом к интернету.

Выросли на 48,5% продажи новых мотоциклов в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 27,4 тыс. ед., сообщил AUTO-Consulting. При этом объем реализации подержанных мотоциклов составил только десятую часть от показателей нового моторынка, а прирост продаж – всего 6%. Доминировали на украинском рынке китайские производители.

Мир

Беларусь заключила инвестиционный договор на строительство речного порта на Днепре в Гомельской области (Беларусь) вблизи границы с Украиной. На первый этап выделено 20 млн долларов – этого достаточно для запуска речного порта. Его строительство начнется одновременно с работами по углублению на украинской стороне Днепра до 2,65 м, стоимость работ составляет 80 млн грн.

Великобритания и ЕС договорились о "большом" новом соглашении по Brexit. Теперь его оперативно должны утвердить парламент Великобритании и Совет ЕС. Британский парламент должен проголосовать за сделку в субботу, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в свою очередь рекомендовал Европарламенту одобрить сделку.

Правительство Италии утвердило новый налог для интернет-компаний.Такие компании как Facebook, Google и Amazon со следующего года будут платить сбор 3% за интернет-трансакции. Ожидается, что эта налоговая инициатива будет приносить в госбюджет Италии около 600 млн евро в год.

Сентябрь-2019 стал самым теплым на планете за 140 лет наблюдений. Средняя глобальная температура воздуха над океаном и сушей в прошедшем сентябре была на 0,95°С выше средней многолетней за XX век, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Все подробности в спецтеме Brexit

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