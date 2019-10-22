Зеленский у императора Японии, макропрогноз для Украины и водительские права по-новому: итоги дня

Владимир Зеленский во время рабочего визита в Японию / Фото: president.gov.ua

Общество

17 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский в Японии принял участие в интронизации императора Нарухито. Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на церемонию. В целом Токио съехались более 2000 гостей из более чем 180 стран.

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Изменились процедуры выдачи удостоверений водителя, подготовки водителей и аккредитации автошкол – 19 октября вступило в силу соответствующее постановление Кабмина.

183 млн грн перечислило Минсоцполитики своим структурным подразделениям на обеспечение средствами реабилитации лиц с инвалидностью. С начала 2019 года на эти цели перечислено уже 1 112,3 млн. грн. В ближайшее время обещано перечислить еще 41,3 млн грн.

Шесть маршрутов запустит авиакомпания Wizz Air с марта 2020 года из Запорожья: в Гданьск, Вроцлав, Краков (все – Польша), Вену (Австрия) и Вильнюс (Литва).

Экономика

Укрепил на 14 копеек до 24,84 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 23 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 22 октября. За неделю – с 16 по 23 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на пять копеек.

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Рост ВВП в 2020 году на 3,7% предполагает консервативная оценка Минэкономики, оптимистичная – на 4,8%. Эти данные будут использованы при корректировке проекта госбюджета-2020.

Уменьшился до 337 млрд грн объем ОВГЗ в собственности банков на 21 октября по сравнению с 348 млрд грн на 3 января этого года. Объем же у нерезидентов вырос до 98,2 млрд грн с 6,3 млрд. У физлиц – 10,8 млрд грн и 6,1 млрд соответственно.

15 банков нарушали хотя бы один норматив НБУ на 1 октября. Лидером по нарушениям стал Проминвестбанк, он превысил показатели по трем нормативам. Остальные не выполняли один-два норматива.

На 32 млн грн нарушений выявило Минсоцполитики при предоставлении социальной помощи малообеспеченным. Их получили граждане, которые предоставили недостоверные данные при обращении за социальной поддержкой. Нарушения были выявлены в ходе проверки получателей помощи в январе 2019 года. Обнаруженная сумма составила 3,5% от выплат помощи в этом месяце.

6,7 млн га засеяли аграрии по состоянию на 21 октября озимыми зерновыми, или 88% от прогнозируемой площади посева (7,3 млн га), сообщили в Минагрополитики.

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59 млн тонн зерна намолотили аграрии на 21 октября с площади 13,1 млн га, или 86% к прогнозу. Сахарной свеклы собрано 6 млн тонн с площади 137 тыс. га, или 62% к прогнозу.

Вырос на 9,8% оборот розничной торговли в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Госстат.

Мир

Император Японии Нарухито объявил о своей интронизации. Он наследовал своему отцу, императору Акихито, который ранее отрекся от престола. Нарухито стал 126-м монархом Японии. В честь этого события император помиловал 550 тысяч человек, осужденных за незначительные преступления. Правительство Японии потратило более 147 млн долларов на подготовку главной церемонии. С новым императором в Японии началась новая эра "рейва", что можно перевести как "хорошая гармония". Нарухито взойдет на 6,5-метровый трон. Традиционная церемония яркая и хорошо продумана.

Видео: Reuters

Победу на парламентских выборах в Канаде одержала либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо. Но она не сможет самостоятельно сформировать правительство, т.к. не получила более половины мест в парламенте.

Большинство банков в мире могут не пережить экономический спад, так как их доходность капитала не соответствует затратам. Об этом говорится в обзоре международной консалтинговой компании McKinsey. Аналитики считают, что банкам нужно внедрять технологии, передать часть операций на аутсорсинг и увеличить количество слияний. Банки тратят на инновации всего 35% своих бюджетов на IT, а финтех-компании – более 70%.

До 69 лет и 4 месяцев нужно продолжить повышение пенсионного возраста, считают эксперты Немецкого федерального банка (Бундесбанка). С 2012 года в Германии идет процесс растянутого почти на два десятилетия повышения пенсионного возраста. Возраст выхода на пенсию для рожденных до 1947 года составляет 65 лет, для родившихся в 1947 году — 65 лет и 1 месяц и так далее. Последним в таблице указан 1964 год — те, кто родился в этот год или позже, должны будут выйти на пенсию в 67 лет. Бундесбанк рекомендует продолжить увеличение пенсионного возраста, доведя его до 69 лет и 4 месяцев — для тех, кто родился в 2001 году или позже.

Китай впервые в истории обошел США по количеству жителей, относящихся к 10% самых богатых людей в мире. Такие данные представлены в ежегодном исследовании швейцарского банка Credit Suisse. В КНР 99,9 млн человек относятся к этой категории, а в США – 98,8 млн человек, в Германии — 25 млн человек. Входящим в топ-10 богатейших людей мира считается человек с состоянием не менее 109,5 тыс. долларов. При этом по количеству миллионеров США по-прежнему лидируют. С 2000 по 2019 годы число людей с состоянием не менее 1 млн долларов в США выросло с 7,4 до 18,6 млн человек. В Китае их количество увеличилось в 117 раз — с 38 тысяч до 4,4 млн человек.

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