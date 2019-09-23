Зеленский улетел в США, доллар бьет антирекорды: итоги дня

Газ для промышленности дорожает, а денег на повышение зарплат педагогам пока нет

Общество

15 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев сообщать о фактах взяточничества и коррупции на горячую линию НАБУ, а также менять свой менталитет в отношении коррупционных проявлений. При этом совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) недоволен призывом Зеленского. Общественники сетуют, что этот антикоррупционный орган занимается расследованием крупных преступлений чиновников, а звонки украинцев "оборвут телефон" мелкими вопросами.

Министры внутренних дел Украины и Турции договорились о взаимном признании водительских удостоверений. Соответствующее соглашение должно быть подписано в ближайшее время.

В проекте бюджета-2020 повышения зарплат педагогам пока нет. Для повышения нужно 45 млрд грн, которые пока не найдены, сказала министр образования Анна Новосад.

23-26 сентября президент Зеленский осуществляет рабочий визит в США для участия в Генассамблеи ООН. Планируется, что украинский лидер 25 сентября выступит с речью во время общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН. Также он примет участие в саммите по Целям устойчивого развития. Также на 25 сентября запланирована встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что на встрече они обсудят вопросы Донбасса, привлечения американских инвестиций в украинскую экономику. Также предполагается, что Трамп во время беседы коснется и темы проведения расследования в отношении компании Burisma (членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена).

Корью заболели 97 человек в течение недели с 12 по 19 сентября – 48 взрослых и 49 детей. С начала года заболели 57903 человека – 27439 взрослых и 30464 детей, а от осложнений кори умерли 19 человек.

Экономика

Укрепил на 10 копеек до 24,33 гривен за долларнациональную валюту Национальный банк на 24 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 23 сентября. За неделю – с 17 по 24 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на 38 копеек. Таким образом курс "зеленого" преодолел минимум 18 января 2016 года (24,38 грн) и приблизился уровню 17 января 2016 года (24,19 грн).

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269,6 млн долларов Национальный банк купил на межбанке на прошлой неделе, что на 36,2% больше показателя неделей ранее. На минувшей неделе регулятор не продавал валюту, как и предыдущие шесть недель. С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 3,8 млрд долл., или в 15 раз.

Вдвое увеличить прожиточный минимум планирует Министерство финансов. Об этом сообщила представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук. На сегодня прожиточный минимум составляет 2227 грн, но уже в 2020 году он может вырасти до 4500 грн.

Стоимость валюты на уровне 28 грн за доллар закладывает бизнес при планировании бюджета на 2020 год, говорится в исследовании Европейской бизнес ассоциации.

Увеличились в 2,3 раза запасы газа в украинских подземных хранилищах после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года) – до 19,877 млрд куб. м. По состоянию на 23 сентября они на 26,2% больше, чем на аналогичную дату 2018 года. При этом украинские газовые хранилища заполнены на 64%.

900 млн евро кредита выделят европейские банки "Укравтодору" для установки комплексов автоматического взвешивания автомобилей в движении. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак.

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Цены на газ для промышленных потребителей составят с 1 октября 4899-5458 грн/тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку), сообщил "Нафтогаз Украины". По сравнению с сентябрем это больше на 4,9-5,6%.

Достигло 38 млн количество активных платежных карт в Украине, продемонстрировав прирост за последние полгода на 3%. Об этом сообщили в представительстве Mastercard Europe в Украине.

26 230 т картофеля импортировала Украина за январь-август , на сумму 8,5 млн долларов, а экспортировала – 5490 т на 1,47 млн долларов. Основными поставщиками картофеля были Беларусь – 32,07% в стоимостном выражении, Нидерланды (19,17%) и Египет (15,58%).

Мир

Британский туроператор Thomas Cook прекращает существование после того, как не смог найти средства для предотвращения банкротства. На фоне роста конкуренции и падения прибылей оператор накопил долги на 1,7 млрд фунтов стерлингов. Thomas Cook Group, основанная в 1841 году, была одной из крупнейших туристических компаний мира — она обслуживала 22 млн клиентов в год.

Исландская Icelandair стала одной из первых авиакомпаний, договорившихся с Boeing о компенсациях за приостановку эксплуатации самолетов 737 MAX. По подсчетам экспертов, издержки от простоев 737 MAX, полеты которых пока не возобновлены, уже достигают 9 млрд долларов. В распоряжении Icelandair находится шесть таких самолетов

Иранские власти отпустили шведский танкер под британским флагом Stena Impero, который был задержан в июле этого года. Это произошло за день до встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Ирана Хасана Рухани в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Больше всего в США сейчас зарабатывают врачи – их среднегодовая зарплата составляет 193 415 долларов. Об этом сообщила компания Glassdoor, которая занимается исследованиями на рынке труда. Далее идут: руководитель аптеки (144 768 долларов), стоматолог (142 478), фармацевт (126 438), архитектор (122 585), корпоративный советник (117 588), менеджер по разработке программного обеспечения (114 163), помощник врача (113 855), корпоративный контролер (113 368), разработчик программного обеспечения (109 809).

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