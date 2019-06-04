"Отмазывания" не будет: в МВД обещают наказать виновных в смерти ребенка в Переяславе

За жизнь пятилетнего мальчика врачи боролись несколько суток

Фото: Facebook.

В Министерстве внутренних дел Украины пообещали наказать виновных в гибели пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер ведомства Артем Шевченко.

"Виновные в смерти пятилетнего Кирилла в Переяславе понесут наказание. Все необходимые первоначальные следственные действия проведены полицией, включая задержанием подозреваемых полицейских и все материалы переданы в ГБР для полного и объективного расследования. Вечная память ребенку. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Шевченко отметил, что начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, который подал в отставку, попросил для продолжения службы перевести его на тяжелые участки в зоне проведения ООС.

Ранее сообщалось о том, что после гибели 5-летнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

Отдельно ситуацию прокомментировал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Также гибель ребенка прокомментировали президент Украины Владимир Зеленский, Владимир Гройсман и Юрий Луценко.

Как сообщалось, в больнице умер мальчик, которого подстрелили полицейские в Переяслав-Хмельницком. За жизнь тяжелораненного ребенка боролись несколько суток.

Ранее днем медики констатировали состояние ребенка как крайне тяжелое: мальчик был в критическом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. Хирурги во время операций достали обломки черепа из мозга. Пулю доставать не планировали, так как она засела очень глубоко. На выходных мальчик был доставлен в Киев для дальнейшего лечения в высокоспециализированном нейрохирургическом центре.

Правоохранители подозреваемых в совершении преступления уже задержали. Ими являются двое полицейских, сообщил глава нацполиции Сергей Князев. Отметил – правоохранители были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя в банки. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Отмазывания" не будет: в МВД обещают наказать виновных в смерти ребенка в Переяславе". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"