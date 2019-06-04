Руководитель полиции в Киевской области подал рапорт об отставке – Князев

Дмитрий Ценов заявил, что несет ответственность за действия подчиненных как руководитель полиции Киевской области

Фото: Нацполиция

Председатель Нацполициы Сергей Князев заявил, что руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"Весь личный состав полиции приносит соболезнования в связи со смертью Кирилла. Мы понимаем, что это огромное горе для родителей. Мы все родители. Генерал Ценов обратился ко мне с рапортом об отставке. Министр это решение поддержал", – заявил Сергей Князев.

В свою очередь, Дмитрий Ценов отметил, что он несет ответственность за своих подчиненных как руководитель полиции области, поэтому подает рапорт об отставке и просит перевести его в самую горячую точку на Донбассе.

"Прежде всего хочу выразить соболезнования из-за потери родителями сына. Как руководитель полиции Киевской области я несу ответственность за свои действия моих подчиненных. Я написал рапорт о моем увольнении и прошу голову Нацполиции и отправить меня в самую горячую точку нашего государства, в ООС", – заявив Дмитрий Ценов

Ранее сообщалось о том, что после гибели 5-летнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

Отдельно ситуацию прокомментировал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Также гибель ребенка прокомментировали президент Украины Владимир Зеленский, Владимир Гройсман и Юрий Луценко.

Как сообщалось, в больнице умер мальчик, которого подстрелили полицейские в Переяслав-Хмельницком. За жизнь тяжелораненного ребенка боролись несколько суток.

Ранее днем медики констатировали состояние ребенка как крайне тяжелое: мальчик был в критическом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. Хирурги во время операций достали обломки черепа из мозга. Пулю доставать не планировали, так как она засела очень глубоко. На выходных мальчик был доставлен в Киев для дальнейшего лечения в высокоспециализированном нейрохирургическом центре.

Правоохранители подозреваемых в совершении преступления уже задержали. Ими являются двое полицейских, сообщил глава нацполиции Сергей Князев. Отметил – правоохранители были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас начато уголовное производство. Подозреваемых в стрельбе патрульных – задержали. Суд 3 июня будет избирать им меру пресечения. Прокуратура требует для копов круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы. После допросов подозреваемых дело передадут в Государственное Бюро Расследований.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя в банки. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку.

Ранее бабушка 5-летнего мальчика из Переяслава-Хмельницкого, в ранении которого подозревают полицейских, Александра Тлявова заявила, что полицейские признают свою вину.

Кроме того, сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику.

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