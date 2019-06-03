"Действия несовместимые с присягой": Князев отреагировал на убийство полицейскими 5-летнего мальчика

В Нацполиции рассчитывают на жесткое наказание для виновных

Сергей Князев. Фото: Нацполиция.

Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев отреагировал на убийство полицейскими 5-летнего мальчика и выразил соболезнования родным и близким ребенка.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Прежде хочу выразить глубокие соболезнования родным Кирилла (убитого мальчика — ред). Это ужасная трагедия. Как отец – даже не могу представить горе и отчаяние родителей от потери ребенка. В то время как руководитель Национальной полиции, – уверяю, что мы максимально способствовать расследованию этой трагедии. Такие действия несовместимы с присягой и достоинством полицейского. Мы рассчитываем на жесткое наказание для виновных", – сказал Председатель Национальной полиции Сергей Князев.

Ранее сообщалось о том, что после гибели 5-летнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

Также гибель ребенка прокомментировали президент Украины Владимир Зеленский, Владимир Гройсман и Юрий Луценко.

Как сообщалось, в больнице умер мальчик, которого подстрелили полицейские в Переяслав-Хмельницком. За жизнь тяжелораненного ребенка боролись несколько суток.

Ранее днем медики констатировали состояние ребенка как крайне тяжелое: мальчик был в критическом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. Хирурги во время операций достали обломки черепа из мозга. Пулю доставать не планировали, так как она засела очень глубоко. На выходных мальчик был доставлен в Киев для дальнейшего лечения в высокоспециализированном нейрохирургическом центре.

Правоохранители подозреваемых в совершении преступления уже задержали. Ими являются двое полицейских, сообщил глава нацполиции Сергей Князев. Отметил – правоохранители были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас начато уголовное производство. Подозреваемых в стрельбе патрульных – задержали. Суд 3 июня будет избирать им меру пресечения. Прокуратура требует для копов круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы. После допросов подозреваемых дело передадут в Государственное Бюро Расследований.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя в банки. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку.

Ранее бабушка 5-летнего мальчика из Переяслава-Хмельницкого, в ранении которого подозревают полицейских, Александра Тлявова заявила, что полицейские признают свою вину.

Кроме того, сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику.

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