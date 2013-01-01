Игорь Рец
SEGODNYA.UA
Не успели, не получилось: главные неудачи-2019
Знаковые моменты прошлого года в Украине, которые однозначно оставили след в истории страны, но не факт, что самым лучшим образом
Прошедший 2019-й - неоднозначный год, полный испытаний. Среди знаковых событий были и такие, о которых хочется сказать: "Оставим это в ушедшем году". Мы выделили некоторые события в Украине (или связанные с Украиной), которые оставили не самый приятный след.
1
Не успели с рынком земли:
"Давайте уже после праздников!"
Всем известная фраза Архимеда "дайте мне точку опоры и я переверну землю" относилась к развитию идеи "закона рычага" - чем больше длина рычага, тем большую силу он обеспечивает. С этим афоризмом все просто - на деле перевернуть можно буквально все, был бы рычаг нужной длины.

Как оказалось, это правило работает с какой угодно землей, но не украинской. 2019-й год показал, что при попытке сдвинуть с мертвой точки вопрос рынка земли наступают споры, конфликты и даже драки.

13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект об обороте земель сельхозназначения. К этой дате аграрный комитет Рады успел рассмотреть целых 11 законопроектов о рынке земли. С самого утра в Раде было зарегистрировано еще десять законопроектов, связанных с сельхозугодьями. (Ввиду отсутствия времени, в тот день рассмотрели лишь один из них)

О том, что вопрос с окончательным принятием закона затянется, стало понятно еще тогда. Но в декабре это ощущение стало очевидным уже всем. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил сомнения, что рынок земли заработает в 2019-м, указывая на 4400 правок к законопроекту, которые просто физически невозможно рассмотреть в срок.

В конечном итоге, под самый Новый год депутаты ограничились "меморандумом", суть которого - договоренность о намерениях продуктивно работать над законопроектом… в будущем.
2
СМС-скандалы и пранкеры:
новый парламент показал, как сильно украинцы тоскуют по телевизионному жанру "реалити-шоу"
Этот год стал знаковым для владельцев хороших объективов и неудачным для ряда слуг народа. Переписка депутата Богдана Яременко с якобы секс-работницей, а затем попытка выдать это за намеренную провокацию стали поводом для шуток ниже пояса в Facebook; очень скоро Яременко опубликовал в соцсети пост, в котором попросил прощения у жены, фракции и президента. Как оказалось, раскаяние - лишь результат шутки пранкера.
Вскоре депутат Илья Кива показал, что можно и вовсе обходиться без секс-услуг, в объектив попала рука депутата, которая совершала недвусмысленные движения в области паха.

Переписки с пранкером даже сыграли не последнюю роль в увольнении замминистра инфраструктуры Украины, хотя та до последнего отрицала факт откровений в общении с интернет-шутником.
3
Миссия МВФ:
прогресс в реформах, не не в кредитах
Переговоры о новой программе расширенного финансирования между Украиной и МВФ хотя и стали горячей темой конца года, но не принесли конкретных результатов.

Миссия МВФ работала в Киеве в сентябре, а после снова - в ноябре. Нацбанк оценивал вероятность получения новой программы в 2019-м, как "очень высокую". Хотя премьер Алексей Гончарук указывал, что деньги в отношениях с фондом - не главное.

Миссия фонда работала в Украине с 14 по 22 ноября, и ее результатом стали договоренности по новой программе, но не сама программа. Рон ван Роден по итогам визита заявил, что "Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссвиях в отношении мер и реформ, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ".

В заявлении также указывалось, что миссия отдала должное прогрессу в реформах и экономической политике страны.

Несмотря на то, что очередной транш Международного валютного фонда не стал удачей 2019-го, прогресса следует ждать уже в ближайшее время.

Алексей Гончарук в интервью нашим коллегам с канала "Украина 24" рассказал, что сейчас уже ничего не мешает прибытию денег из фонда.
4
Возвращение России в ПАСЕ
и его последствия
В 2014 году, после аннексии Крыма и агрессии на Востоке Украины 145 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали решение лишить Россию права голоса и исключить из всех руководящих органов ПАСЕ.

В 2017-м Россия начала активные действия по возвращению в Парламентскую ассамблею. В Москве заявили об отказе платить членские взносы в организацию из-за введенных ограничений.

В 2018-м попытка вернуться провалилась - ассамблея перенесла этот вопрос на 2019-й. Это привело к тому, что июнь прошлого года, и без того горячий, стал еще жарче. ПАСЕ поддержала проект резолюции, которая изменяла процесс принятия решений в части полномочий представителей. Такой ход создал пространство для снятия санкций с РФ.

Украинская делегация всем составом проголосовала против резолюции. Среди государств, которые полностью или большинством поддержали Украину в этом вопросе, - Грузия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Швеция.

На "другом берегу" - Франция, Испания, Италия, Норвегия, Австрия, Словакия, Португалия, Сербия, Турция.

После голосования украинская делегация тут же покинула зал заседаний и заявила о прекращении участия в работе ПАСЕ (исключая вопросы, касающиеся лишения полномочий делегации из РФ)

А российская сторона продолжила действовать в привычном ключе. Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий в конце июня заявил, что результаты голосования в ПАСЕ, по его мнению, являются "шагом к признанию Крыма российским".
5
Конец мечтам о "Гиперлупе"
От национальной идеи к "абсурду"
Негативные события - далеко не всегда повод расстраиваться. Иногда это повод с иронией оценить прошлое или даже с надеждой взглянуть в будущее.

Совсем недавно украинцам пообещали технологическую диковинку - Hyperloop. В апреле 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире одного из телеканалов заявил, что строительство площадки для тестирования сверхскоростного поезда Hyperloop в Украине может начаться в 2019 году. Тогда мало кто воспринял такую идею всерьез. Мечты о сверхскоростных поездах будущего разбились о скучную обыденность. Хотя Омелян и уверял, что проект Hyperloop "набирает обороты".

2019-й ознаменовался сменой правительства, в том числе и министра инфраструктуры. Он-то и поставил точку в вопросе "Гиперлупа":

"Идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее, и проще. И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Hyperloop не будет", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Примерно в то же время, в сентябре, бывший министр инфраструктуры в интервью "Буквам" объяснился. Оказалось, проект "Гиперлуп" - что-то вроде новой национальной идеи:

"Я просто хотел, чтобы украинцы поверили в себя, что мы готовы смотреть вперед, выбирать новые сверхсовременные технологии. Нам удалось объединить вокруг этой идеи много компаний - как украинских, так и зарубежных", - заявлял Омелян.

(Для справки: Hyperloop - буквально "гиперпетля", проект поезда на вакуумной тяге, предложенный в 2013-м изобретателем Илоном Маском. Проект находится на стадии концепции. По замыслу, сверхскоростные поезда должны разгоняться до 1220 км/ч)