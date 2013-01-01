Не успели, не получилось: главные неудачи-2019

Этот год стал знаковым для владельцев хороших объективов и неудачным для ряда слуг народа. Переписка депутата Богдана Яременко с якобы секс-работницей, а затем попытка выдать это за намеренную провокацию стали поводом для шуток ниже пояса в Facebook; очень скоро Яременко опубликовал в соцсети пост, в котором попросил прощения у жены, фракции и президента. Как оказалось, раскаяние - лишь результат шутки пранкера.

