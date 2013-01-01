Не успели, не получилось: главные неудачи-2019

В 2014 году, после аннексии Крыма и агрессии на Востоке Украины 145 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали решение лишить Россию права голоса и исключить из всех руководящих органов ПАСЕ.
В 2017-м Россия начала активные действия по возвращению в Парламентскую ассамблею. В Москве заявили об отказе платить членские взносы в организацию из-за введенных ограничений.
В 2018-м попытка вернуться провалилась - ассамблея перенесла этот вопрос на 2019-й. Это привело к тому, что июнь прошлого года, и без того горячий, стал еще жарче. ПАСЕ поддержала проект резолюции, которая изменяла процесс принятия решений в части полномочий представителей. Такой ход создал пространство для снятия санкций с РФ.
Украинская делегация всем составом проголосовала против резолюции. Среди государств, которые полностью или большинством поддержали Украину
в этом вопросе, - Грузия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Швеция.
На "другом берегу" - Франция, Испания, Италия, Норвегия, Австрия, Словакия, Португалия, Сербия, Турция.
После голосования украинская делегация тут же покинула зал заседаний и заявила о прекращении участия в работе ПАСЕ (исключая вопросы, касающиеся лишения полномочий делегации из РФ)
А российская сторона продолжила действовать в привычном ключе. Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий в конце июня заявил
, что результаты голосования в ПАСЕ, по его мнению, являются "шагом к признанию Крыма российским".