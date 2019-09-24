Что привезет Зеленский из США и ООН: планы и надежды

/ Фото: AFP

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Президент Владимир Зеленский уехал в рабочую поездку в США. Там он примет участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН и выступит на ее полях, а также впервые лицом к лицу встретится с лидером США Дональдом Трампом.

В воскресенье стала известна подробная программа поездки Зеленского. По плану, вчера гарант посетил украинский музей в Нью-Йорке и пообщался с представителями нашей общины в США. Сегодня же начинается сессия Генассамблеи ООН, а ближе к вечеру Зеленский примет участие в Диалоге лидеров в рамках саммита ООН по Целям устойчивого развития. В среду президент своим выступлением откроет утреннюю панель сессии. В этот же день запланирована и часовая встреча Зеленского с Трампом. Наконец, в четверг гарант обсудит украинские вопросы с деловыми кругами США, рейтинговыми агентствами и посетит мемориал памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года.

По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, основное задание встречи Трампа и Зеленского — установить личный контакт и обсудить перспективы двусторонних отношений. Он также рассказал, что есть "целый список проблем", который нужно пройти с США. При этом Пристайко добавил: некоторые вопросы — пока на уровне бизнес-идеи, как, например, проблемы энергетической безопасности Украины.

"Это одна из ключевых задач нашей с вами национальной безопасности", — подчеркнул глава МИД.

Директор Института мировой политики Евгений Магда не ожидает от встречи Зеленского и Трампа дипломатического прорыва и надеется, что украинский президент поднимет в своей речи вопросы Крыма и Донбасса.

"Другой вопрос — я бы не хотел встречи президента с лидером Молдовы Игорем Додоном, как бы тот на подобной встрече ни настаивал (Додон будет настаивает на встрече на полях Генассамблеи. — Авт.). Додон не признает Крым украинским, и, напомню, это президент с ярко выраженной пророссийской политикой. Ну и наконец, я надеюсь, что никакие заявления Зеленского в Нью-Йорке не поставят под сомнение поддержку нашей страны", — подчеркнул эксперт.

"Найти контакт эмоций"

По мнению политолога Владимира Фесенко, самым сложным в США для Зеленского будет не втянуться в предвыборный скандал между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Напомним, в Вашингтоне не утихает скандал из-за летнего разговора Трампа с Зеленским, в котором первый якобы оказывал давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента (сын Байдена работал в одной из украинских компаний).

"Но, вопреки апокалиптичным прогнозам, я думаю, Трамп будет очень сдержан, поднимая эту тему. А все потому, что в Конгрессе уже идет расследование по этому вопросу. И Трампу сейчас нельзя подставляться, а если он будет об этом и говорить на встрече с Зеленским, то очень осторожно, чтобы не дать повода для новых обвинений в свой адрес. Поэтому проблема, несомненно, есть, но ее, насколько я понимаю, хорошо осознают в Офисе президента и в нашем Министерстве иностранных дел, — объясняет эксперт. — Поэтому действуют достаточно гибко. Думаю, Зеленский и его советники будут прибегать к привычной тактике. Насколько я знаю, позиция украинской стороны очень проста и правильна: не отказывать Трампу, но предлагать ему прислать официальный запрос по интересующим вопросам. Трампу сделать это будет очень сложно, поскольку так он подставится перед Конгрессом США и даст повод для обвинений в своей адрес. Украинская сторона будет действовать достаточно гибко, но главная задача для Зеленского — найти эмоциональный контакт с Трампом. А он умеет нравиться, и кто его знает, может, ему и удастся нащупать этот контакт с коллегой".

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отметил, что имел замечательный телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Тем временем в Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского.

Но Трамп опровергает абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского. Президент США назвал это "фейковыми новостями". Также Трамп отметил, что не знает, о каком именно разговоре идет речь. Он уклонился и относительно ответа, касался ли донос его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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