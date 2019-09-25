Дуда ответил на призыв Трампа больше помогать Украине

Польша сотрудничает с Украиной экономически, а также поддерживает ее военно

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Польша находится в абсолютном авангарде государств, которые поддерживают Украину. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.

"Мы постоянно поддерживаем Украину с 2014 года, речь идет о территориальной целостности и безопасности. Мы, наверное, находимся в абсолютном авангарде государств, которые в деле Украины говорят громко, отчетливо на каждом международном форуме. Мы защищаем интересы Украины в Совете Безопасности ООН, твердо стоим рядом с Украиной, постоянно требуем возвращения под контроль Украины территорий, оккупированных Россией. Это наша однозначная позиция", - заявил Дуда.

Так польский президент ответил на слова президента США Дональда Трампа о том, что Европа должна больше помогать Украине.

Дуда добавил, что Польша сотрудничает с Украиной экономически, а также поддерживает ее военно. Как пример такой поддержки он привел участие украинских военных в многонациональной Польско-Литовско-Украинской бригаде.

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Президент отметил, что если говорить об энергетической безопасности Украины, то Польша, по согласованию с американцами, сейчас реализует большую инвестицию-газопровод, который должен соединить газовый порт в Свиноусте с украинской границей.

"Мы хотим, чтобы с польского газопорта, а я имею надежду, что в будущем также с норвежского шельфа, через газопровод в Данию и дальше Baltic Pipe на наше западное побережье, чтобы газ, который будет импортироваться в Польшу, можно было транспортировать в Украину этим газопроводом, который сейчас строится", – сказал Дуда.

Ранее президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йоркезаявил, чтоевропейским странам следует оказывать больше финансовой помощи Украине.

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"Я настаиваю на том, что Европа тоже должна выделять деньги Украине. Почему только США выделяют средства?" – спросил он, уточнив, что больше помощи Киеву должны оказывать "Германия, Франция и другие страны".

Новости "Сегодня" писали, что ранее Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине. По данным СМИ, он опасался, что средства будут неправильно израсходованы из-за коррупции.

В сентябре Администрация Трампа разблокировала средства для укрепления обороны и безопасности Украины. Информацию об этом подтвердили в посольстве Украины в США. Речь идет о 250 млн долларов.

В настоящее время Зеленский находится с визитом в США. По словам директора Центра "Нова Європа" Алены Гетьманчук, главное для украинского президента – личный контакт, который для Трампа является ключевым в его взаимодействии с другими иностранными лидерами.

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