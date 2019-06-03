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"Это невосполнимый урон": Кулеба прокомментировал убийство полицейскими 5-летнего мальчика

3 июня, 23:35

По словам Кулебы, ни один человек, надевает на себя мундир, не может позволить себе потерять достоинство

Фото: facebook.com/KulebaMykola

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Николаевич Кулеба в Facebook прокомментировал убийство полицейскими 5-летнего ребенка.

"Я только что получил информацию о том, что 5-летний мальчик, которому два дня назад полицейские выстрелили в голову, скончался. Я выражаю свои соболезнования родителям, родным, близким. Это невосполнимый урон. Сейчас я хочу обратиться к правоохранительным органам, к прокуратуре. По моему убеждению, к людям, которые совершили такое преступление, нужно избрать жесткую меру пресечения. Ни один человек, который надевает на себя мундир, и клянется народу Украины защищать семьи, детей, не может позволить себе потерять достоинство и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелять в городе и убивать детей", – резюмировал Кулеба.

Также гибель ребенка прокомментировали президент Украины Владимир ЗеленскийВладимир Гройсман и Юрий Луценко.

Как сообщалось, в больнице умер мальчик, которого подстрелили полицейские в Переяслав-Хмельницком. За жизнь тяжелораненного ребенка боролись несколько суток.


Ранее днем медики констатировали состояние ребенка как крайне тяжелое: мальчик был в критическом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. Хирурги во время операций достали обломки черепа из мозга. Пулю доставать не планировали, так как она засела очень глубоко. На выходных мальчик был доставлен в Киев для дальнейшего лечения в высокоспециализированном нейрохирургическом центре.

Правоохранители подозреваемых в совершении преступления уже задержали. Ими являются двое полицейских, сообщил глава нацполиции Сергей Князев. Отметил – правоохранители были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас начато уголовное производство. Подозреваемых в стрельбе патрульных – задержали. Суд 3 июня будет избирать им меру пресечения. Прокуратура требует для копов круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы. После допросов подозреваемых дело передадут в Государственное Бюро Расследований.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя в банки. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку.

Ранее бабушка 5-летнего мальчика из Переяслава-Хмельницкого, в ранении которого подозревают полицейских, Александра Тлявова заявила, что полицейские признают свою вину.

Кроме того, сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику

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Тег убийство, ребенок, реакция, гибель, стрельба, мальчик, кулеба, комментарии

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