Геращенко обратилась к СМИ после заявления ОБСЕ по обыскам в "РИА Новости Украина"

Сегодня, 11:59

В международной организации считают, что Украина необоснованно ограничивает работу иностранных журналистов

Ирина Геращенко. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Ирина Геращенко. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала украинские СМИ предоставлять ей факты нарушения прав журналистов на Донбассе, чтоб передать их в международные организации. Это станет достойным ответом на недовольство действиями Украины к правонарушениям российскими СМИ. Об этом она сказал во время заседания парламента.

Она раскритиковала заявление ОБСЕ, которое выразило обеспокоенность обысками в "РИА Новости Украина", назвав это российское агентство "кублом пропагандизма".

"Я бы хотела обратиться к нашим уважаемым коллегам из ОБСЕ, а также к творческим союзам Украины, которые работают в Украине, что, возможно, необходимо предоставлять нашим коллегам в Вене больше информации об этих нарушениях прав журналистов, которые происходят на оккупированном Донбассе и в Крыму. Мы очень редко слышим заявления относительно судьбы журналиста Ассева, которого уже год удерживают оккупанты в тюрьме в Донецке. Мы почему-то очень мало слышим от наших заграничных коллег слов поддержки украинскому журналисту Роману Сущенко, которого беспочвенно два года удерживают в российской тюрьме".

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Геращенко отметила, что ряд украинских телеканалов предоставил ей информацию о нарушении прав журналистов на Донбассе.

"Недавно я обратилась к Национальному союзу журналистов Украины и к другим организациям с просьбой предоставить информацию, ведется ли у нас мониторинг обстрелов и тех нарушений прав журналистов, которые были на Донбассе. К сожалению, такого мониторинга нет. Поэтому я хочу поблагодарить коллег журналистов, которые предоставили мне определенные факты того, когда украинские журналисты оказывались под обстрелами, были ранены, когда нарушались их права и когда их даже брали в плен боевики. Я хочу поблагодарить журналистов, которые уже отправили эту информацию … и призвать всех остальных коллег, пожалуйста, вспомните точные даты и предоставьте этот фактаж. Он очень важен для Украины. Он является тем фактажем, который должен попасть в международные суды и организации, и которым должен оперировать в том же числе Союз журналистов Украины в переговорах с нашими международными коллегами, защищая права наших журналистов".

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Также она возмущена позицией главы Союза журналистов Украины, который недавно подписал совместное заявление с Союзом журналистов РФ якобы с целью освобождения похищенного журналиста Асеева.

"Но к кому это обращение? Там фамилии одной нет – Путина. Путин сегодня удерживает и Сущенко, и Асеева, и всех остальных заложников. И еще, что ужасно, что в этом обращении, совместно подписанном главой Союза журналистов Украины, есть призыв посещать оккупированный Крым. Эти факты я передаю в профильный комитет Виктории Сюмар".

Напомним, во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости – Украина" в Киеве.

Позже в СБУ сообщили, что руководителю "РИА Новости – Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене, которого сегодня, 16 мая, этапировали в Херсон.

В свою очередь у Путина пригрозили ответными мерами из-за обысков в российском СМИ. В Кремле назвали возмутительными действия СБУ в отношении российских СМИ, и заявили, что Москва ожидает решительного осуждения международными структурами.
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Источник:

"Сегодня"

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