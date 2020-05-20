Итоги подведем: о чем говорил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции

В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский собрал в Мариинском парке столицы большую пресс-конференцию для украинских и зарубежных СМИ. На ней президент отчитался о том, что удалось сделать за год работы на должности. Главные тезисы по ряду животрепещущих вопросов, озвученные главой государства на пресс-конференции, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Экономика

Фото: Sergey Dolzhenko/Pool via REUTERS

Процентные ставки на кредиты для бизнеса и населения будут снижаться. Комментируя экономические шаги для преодоления кризиса, вызванного коронавирусом, Владимир Зеленский заявил о том, что в ближайшее время банки должны снизить процентные ставки на кредиты для бизнеса и населения.

"Что касается помощи нашим гражданам. Все непросто. Мы не печатаем деньги. Мы не Соединенные Штаты Америки, хотя статистика у нас лучше. Что касается бизнеса. Во-первых, программа "5-7-9%" заработала. Также на техническом уровне. И мы додавим банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень-очень независимая – и банки будут не настолько осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине – это мировой кризис", – сказал он.

Как собирается привлекать инвестиции в Украину. По словам Зеленского, инвестиционный офис, который будет централизовано заниматься вопросом привлечения инвестиций в Украину, откроется в сентябре.

"Мы взяли туда руководителем господина (Левана) Варшаломидзе, который строил Батуми. Там сейчас изменение кадровой политики. ... Мы решили что, один единый прозрачный офис будет работать уже в сентябре. И только он будет заниматься всеми инвестициями. Первый план я уже им предложил, там план быстрых инвестиций в Украину в течение 18 месяцев в размере 7 млрд долларов. Уже есть понятные компании, понятные люди", – сказал президент.

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Владимир Зеленский также сообщил, что законопроект про "инвест-няню" будет в ближайшее время зарегистрирован в Верховной Раде.

Пообещал построить в Украине 25 тысяч км дорог. Качественные дороги должны стать "витриной Украины", поэтому, несмотря на "коронакризис", их строительство в 2021 году продолжится.

"Программа "Большого строительства" идет полным ходом... мы действительно увеличили в девять раз количество дорог, которые построим в этом году, несмотря на проблемы, кризис и COVID-19", – сказал президент.

По словам Зеленского, планируется построить 4200-4500 км дорог либо "на сколько хватит денег".

О борьбе с бедностью в стране. Властям Украины пока не удалось победить бедность в стране, констатировал Владимир Зеленский.

"Конец эпохи бедности стопроцентно не настал. Он не может настать, когда кризис в мире. Когда вы получили бедную страну, вы должны предпринимать шаги, должны ее менять. И это будет, мы боремся за это. У нас нет просто так денег. Они не падают с неба", – сказал президент.

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И напоследок – о тарифах.

"Если вы сегодня берете платежку, она в целом уменьшилась. Это факт, стопроцентный. Вы говорите, что нефть упала (в цене), газ. Но факт – платежка меньше для людей. ...Все говорят, что рыночная цена на газ упала. У нас упала раньше", – добавил Зеленский.

Внутренняя политика

Фото: Sergey Dolzhenko/Pool via REUTERS

При каких условиях распустит Верховную Раду. Президентзаявил, что распустит парламент только в том случае, если монобольшинство, в частности фракция "Слуга народа", перестанет принимать важные законы и начнет лоббировать интересы бизнеса. Также Зеленский прокомментировал будущие местные выборы в стране.

"Если COVID-19 пройдет, будут местные выборы. Нет в этом вопроса, даже не хочу говорить о деталях. Люди выбирают местную власть, вот и все", – сказал он.

Напомним, что первый раз Зеленский распустил Раду ровно год назад – 20 мая 2019 года, в день своей инаугурации.

Почему в команду Зе вошли люди Януковича. Также президент ответил на критику о том, что в его команду входят люди, которые работали при беглом президенте Викторе Януковиче.

"Вы говорите, что я привожу старых людей из системы Януковича. Может быть... Но скажите тогда кто? Любченко (новый глава налоговой службы. – Ред.), например, не был руководителем налоговой Украины. Мы тоже жили во времена Януковича... Не все люди, которые жили во времена Януковича, являются "людьми Януковича", – сказал Зеленский.

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Президент уверяет, что кадры, за которые его критикуют, были выбраны исключительно за их профессионализм. Например, генпрокурора Ирину Венедиктову он назвал образованным человеком с опытом и званием, которая была нардепом, но не была раньше в Генпрокуратуре.

О собственных политических амбициях. Владимир Зеленский не исключил, что может баллотироваться на следующих президентских выборах, но при условии, если будет соответствующая поддержка народа.

"Сейчас рейтинги говорят, что у меня 40-50%. Но суть в том, что если бы сейчас был второй тур, и в нем был кто-то еще, то я бы набрал 75%... В этом смысле, в смысле отношения людей ко мне – я спокоен", – сказал глава государства.

На вопрос, жалеет ли он, что пошел в президенты, Зеленский ответил:

"Народ Украины меня выбрал. Жалеть или не жалеть может только народ Украины".

Дал прогноз по эпидемии коронавируса. Эпидемия COVID-19, которая в последнее время замедлила темпы распространения по Украине, может пойти на спад уже через месяц. Зеленский также отметил, что первую волну коронавируса Украина уже почти прошла.

"Не хочется, чтобы была вторая волна. Тут все зависит не от государства, немного от местной власти – чтобы они были чуть спокойнее... И [нужно], чтобы люди помнили, что инфекция не закончилась. Думаю, через месяц мы выйдем из этого сложного процесса", – подытожил президент.

Минские договоренности

Фото: Sergey Dolzhenko/Pool via REUTERS

Готов к встрече с Путиным в любом формате. Встреча в "нормандском формате" может пройти, когда пандемия коронавируса пойдет на спад в мире. Также Зеленский готов и к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя с ним сложно договориться.

Президент напомнил, что не удалось добиться разведения сил на новых участках фронта на Донбассе, поскольку не было встречи в Минске (из-за пандемии). Но важным плюсом он называет перезагрузку Трехсторонней контактной группы.

"Что касается президента РФ. Мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними говорить, должны договариваться. Минский формат – приоритет, но никто не отменяет любые другие форматы. Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны. Нам нужен результат", – резюмировал глава государства.

По его словам, снятие санкций с РФ возможно только после того, как в Украину вернутся и Донбасс, и Крым.

"И США, и Канада, и большинство стран ЕС понимают и публично говорят, что пока Крым не вернется, санкции не будут сняты", – отметил Зеленский.

Раскрытие резонансных преступлений

Фото: Sergey Dolzhenko/Pool via REUTERS

Как продвигаются дела об убийстве Шеремета и Гандзюк. Президент заявил, что требует от министра внутренних дел Арсена Авакова раскрытия самых резонансных преступлений в Украине, в частности, дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Аваков не мой кум, не мой близкий товарищ. Наоборот, у него есть близкие товарищи, которым я точно не товарищ. Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Думаю, да. Но его ответственность – дело Шеремета. Он начал это дело – он должен довести его до конца, до результата. Чтобы все, кто действительно убил Шеремета, были наказаны… Я буду приходить на все дела, где нужна будет поддержка президента. Но суд должен разобраться", – сказал Зеленский.

Также он прокомментировал дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

"За мою каденцию люди, которые убили, посажены. Есть вопросы, кто заказал. У нас есть ответ, мы знаем, кто. Дело полностью уже передано в суд и суд, я уверен, даст справедливый приговор и заказчики – не заказчик, а заказчики – сядут за решетку. Последний шаг остался – это суд. Давить на суд мы не можем, но будем делать все, чтобы все было справедливо", – добавил глава государства.

Дела против экс-президента. Уголовные производства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенкотакже дойдут до своего логического финала и всем фигурантам озвучат приговоры, заявил Зеленский.

"Что касается приговора господину Порошенко. Я уверен в этом. И уверен, что все это еще впереди... Я думаю, они так руководили государством, что их ждет много разных приключений и приговоров. Не хочу об этом говорить, так как это все же не мои полномочия, а приговоры суда", – сказал он.

Напомним, что на встречу с главой государства пришло более 50 журналистов. Временами даже то капал дождь, то выходило солнце. Но это не помешало "жаркому" диалогу. Иногда у некоторых представителей СМИ с президентом доходило до перепалок, но в целом глава государства пребывал в хорошем настроении.

Смотрите полное видео пресс-конференции:

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