Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Парламент вчера собрался на внеочередное заседание, которое спикер ВР Андрей Парубий назначил после обращения команды нового президента Владимира Зеленского. "Сегодня" разобрались, чем вчера занимались нардепы и как закончилось заседание.

Демарш

После инаугурации 20 мая Зеленский объявил о досрочном роспуске парламента. Во вторник этот вопрос он обсудил с боссами фракций, а уже вечером издал указ о роспуске Рады с датой выборов 21 июля. Гарант предложил на внеочередном заседании избавиться от "мажоритарки" (по которой в Раду попадает 50% нардепов) и снизить проходной барьер с 5% до 3%. Избирательные правила, а также вопрос закупок к выборам должна была рассмотреть вчера ВР.

Однако открыть заседание Рады удалось не сразу — только с третьего раза получилось собрать кворум. Но приступить к работе сразу же они тоже не смогли. Проект о публичных закупках зарегистрировали без проблем, а вот избирательные изменения, по словам Парубия, подали с нарушениями регламента. Поэтому нардепы ждали, пока документ зарегистрируют еще раз. Во время ожидания представители практически всех фракций заявили с трибуны — за предложения президента голосовать они не будут. Одних смутил отказ от мажоритарной системы, других — закрытые списки партий. Как отметили сами нардепы, такие правила приведут к тому, что избиратели будут выбирать партию, а та уже сама определит, кто от нее попадет в парламент. В итоге голосование за оба проекта зал провалил, а Парубий отпустил нардепов до 28 мая. У Зеленского к демаршу отнеслись спокойно, заверив журналистов, что у гаранта есть "запасные планы".

Коррупция и тест

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что предложения гаранта снизят коррупцию.

"Уровень избирательной коррупции при стопроцентной системе с закрытыми списками будет несколько меньше, чем при существующей модели. Да, при закрытых списках может быть больше торговли местами в списках, но зато минимизируются проблемы покупки голосов избирателей", — объяснил он.

По словам Кошеля, снижение барьера до 3% тоже вполне оправдано:

"Это даст возможность лучше обновить парламент и создаст возможности для новых политических сил. Последние годы у нас появилось много активных движений и общественных организаций, которые могут реализовать себя в политике".

Политолог Руслан Бортник, в свою очередь, дал оценку первому контакту нового президента и Верховной Рады.

"Это похоже на начало более широкого политического противостояния. Конечно же, парламентарии провалили все инициативы президента и дали ему понять, что с ними нужно договариваться, диктовать свою одностороннюю позицию не удастся. То, что вчера произошло в ВР, — первый серьезный тест для президента на способность заниматься реальной политикой. Но произошедшее может ударить по образу Зеленского как победителя. Мне кажется, что оппоненты президента "оговтались" и начали выстраивать контрстратегии, заставляя его искать компромиссы и садиться за стол переговоров. Но могу сказать, что этот созыв вряд ли избавится от "мажоритарки" — слишком много в ней нардепов, которые будут использовать именно этот путь", — подытожил он.

Претенденты на мандат

Хотя парламент вчера не поддержал инициативы Зеленского, во фракциях все же активно готовятся к перевыборам. При этом последние социологические исследования показывают, что самое большое представительство может получить партия президента "Слуга народа" — ее готовы поддержать более 40% определившихся с выбором. Второе место может занять одна из партий оппозиционного толка. "Бронзовой" фракцией может стать БПП. Также в парламент потенциально войдут еще две партии — "Батькивщина" и "Сила и честь". Если же барьер понизят до 3%, то в Верховную Раду пройдут еще три политсилы: "Голос" Святослава Вакарчука, Радикальная партия Олега Ляшко и Оппозиционный блок.

Напомним, после того, как внеочередное заседание Верховной Рады закончилось, Зеленский обвинил нардепов в попытке снова пролезть в Верховную Раду. Глава государства призвал избирателей "сделать" нардепов на выборах 21 июля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"