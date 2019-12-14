Почему Путин не смотрел "Слугу народа" и другие главные высказывания недели

Министр развития экономики рассказал, почему в стране не будет дешевого доллара

Фотокадр из сериала "Слуга народа"

Президент Украины назвал условия мира с Россией, а премьер-министр рассказал о перспективах дальнейшего сотрудничества с МВФ. Читайте ТОП-5 цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Мы хотим мира на наших условиях – с возвращением Украине территорий и людей

Президент Владимир Зеленский озвучил в своей колонке для "НВ" пять составляющих "формулы будущего для Украины". По его словам, Украина пока не может претендовать на лидерство в мире, например, в военной мощи, промышленном потенциале и т.д., но точно может стать самой динамично развивающейся страной мира.

"Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений — не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Можем доказать, что невозможное возможно. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего — самим себе", – считает Зеленский.

Первым среди главных составляющих "формулы будущего для Украины" глава государства назвал "мир":

"Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей", – написал Зеленский.

Среди остальных факторов – эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех; инвестиции; качественно иная инфраструктура и народовластие.

Тимофей Милованов: Доллар по 20 гривен – это фантастика

В декабре 2019 года курс доллара в Украине опустился до минимума за четыре года, ниже 24 гривен. Из-за этого министр развития экономики Тимофей Милованов уже заявлял, что доллар по 24 гривни – это новая реальность для Украины. А вот курс на уровне 20 гривен за доллар министр считает фантастическим.

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По расчетам Милованова, для такого укрепления курса гривни Украине понадобится привлечь 10-20 млрд долларов инвестиции, что вряд ли возможно.

"Я думаю, что это фантастика. У нас есть шутка "фантастика на четвертом этаже", то есть в Министерстве экономики. Мы можем о таком фантазировать, но думаю, что 20 – это маловероятно. Если к нам придет очень много инвестиций… Мы рассматриваем два сценария – 3 и 6 миллиардов долларов инвестиций. Если к нам придет 10-20, то возможно, такой курс и будет", – сказал Милованов.

Алексей Гончарук: Договоренность о новой 3-летней программе поддержки МВФ – это маркер доверия к стране

Фото: Кабинет министров Украины

Достигнутая во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой договоренность о новой 3-летней программе поддержки является маркером доверия к стране и означает более дешевые ресурсы, заявляет украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

"Символично, что Staff-Level Agreement по новой программе поддержки с МВФ мы получили именно в 100 дней правительства. Поддержка таких крупных системных институтов – маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешевые ресурсы – для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, более высокие зарплаты", – цитирует пресс-служба правительства Гончарука в ночь на воскресенье.

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Дмитрий Песков: Я не думаю, что Путин смотрел "Слугу народа", на сериалы у него нет времени

В Кремле уверены, что президент Владимир Путин не будет смотреть сериал "Слуга народа", в котором главную роль играл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос, смотрел ли Путин сериал "Слуга народа", он ответил: "Я не думаю, он не смотрит сериалы, поэтому я убежден, что он не смотрел и смотреть не будет – ибо времени у него нет".

В то же время Песков отметил, что для показа сериала в России разрешения Кремля получать не нужно. Главное, по его словам, чтобы все было законно.

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"Главное – приобрести сериал и соблюдать авторские права, вот и все", – подчеркнул спикер Кремля.

Дональд Трамп: Я призываю Россию урегулировать конфликт с Украиной

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым предостерег от вмешательства в американские выборы и призвал Москву урегулировать конфликт с Украиной. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент США Дональд Трамп встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майклом Помпео. Лавров проинформировал президента Трампа о своих обсуждениях состояния двусторонних отношений, — отмечается в тексте. — Президент Трамп предостерег от любого вмешательства России в американские выборы и призвал Россию урегулировать конфликт с Украиной".

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Германии, Франции и России обсудили взаимоприемлемое решение, касающееся будущего Донбасса.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона не добилась всех поставленных целей, но начало мирному плану положено: Киев ожидает и перемирие, и возвращение пленных украинцев.

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