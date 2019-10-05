Согласование "Формулы Штайнмайера" и закон о столице: главные события недели

Фото: AFP

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Изменят ли в Украине пенсионный возраст для женщин и что известно о новом секретаре СНБО Алексее Данилове? Читайте главные новости уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Согласование "Формулы Штайнмайера": какие риски грозят Украине

Украинские власти одобрили текст так называемой "формулы Штайнмайера", которая предполагает мирное урегулирование на Донбассе. Об этом на брифинге 1 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, подтвердив то, что власти ответили на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартина Сайдика.

Но даже в случае подписания Украиной достигнутых в Минске договоренностей по Донбассу выполнение "формулы Штайнмайера" может быть связано с несколькими рисками, способными сорвать ее реализацию:

1. Поэтапное снятие санкций с России . Однако здесь все будет зависеть от умения нашей дипломатии донести международным партнерам Украины, что никакого политического урегулирования до выполнения Кремлем безопасностных пунктов "Минска" быть не может.

2. Разведение сил на Донбассе . 1 октября ТКГ удалось договориться о разведении в Петровском и Золотом. Это следующие две пилотные точки после Станицы Луганской. Правда, сам Владимир Зеленский заявлял, что нужно попробовать развести силы сразу по всей линии разграничения, ведь если и далее двигаться по пилотным точкам, все это растянется на годы, если не на десятки лет. Однако тут возникает проблема верификации отвода. Если разводить силы сразу по всей линии разграничения, численность СММ ОБСЕ нужно увеличивать, что потянет за собой увеличение финансирования. Пойдут ли на это страны-члены ОБСЕ и Россия?

3. Пункт 10 "Минска-2": " Вывод всех иностранных вооруженных формирований , военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп". Именно за него, как и за пункт о передаче Украине контроля над границей, развернется главное противостояние. Если следовать букве "Минска-2", Россия должна будет выполнить эти пункты только после проведения на Донбассе местных выборов, как и возобновления финансирования ОРДЛО и снятия "блокады". А одним из главных условий проведения выборов на Донбассе должна стать отмена незаконных указов Путина о паспортизации, как и сдача полученных местными жителями российских паспортов.

4. Еще один немаловажный вопрос – конституционная реформа , которая прописана в пункте 11 "Минска-2". Лично Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что никакого особого статуса Донбасса в Конституции не будет. Однако это прямое требование Комплекса мер.

Больше читайте в специальном материале сайта "Сегодня":""Формула Штайнмайера": что на самом деле произошло и на что согласилась Украина" .

Зеленский встретился в Киеве с голливудским актером Томом Крузом

По приглашению главы государства в Киев приехал легендарный голливудский актер и режиссер Том Круз. Во время встречи Круз сообщил Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. В итоге это стало еще одним поводом, чтобы посетить Украину.

В свою очередь президент Украины поделился своим опытом работы в киноиндустрии (Зеленский до президентства неоднократно снимался в фильмах). Он напомнил американскому гостю, что недавно был принят закон, согласно которому иностранные кинопроизводители будут получать компенсацию за сьемку фильмов в Украине.

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Глава государства выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей.

Верховная Рада одобрила закон о столице: что изменится

Парламент намерен изменить закон о столице, и 3 октября был сделан первый шаг в этом направлении. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2143-3 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве". За документ проголосовали 244 народных депутата.

Законопроект предлагает вернуть райсоветы, а полномочия столичного руководства будут разделены.

В пояснительной записке указывается, что принятый 15 января 1999 года Верховной Радой закон о столице был призван определить специальный статус города Киева как столицы Украины и урегулировать особенности осуществления исполнительной власти и местного самоуправления в городе в соответствии с Конституцией Украины. Однако вместо этого правовой механизм, заложенный в этом законе, содержал множество коллизий и противоречий, которые делали непонятным правовой статус и взаимоотношения органов государственной власти и местного самоуправления Киева и усложняли осуществление эффективного управления в городе.

Новый законопроект создает новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в Киеве. В частности, предлагается восстановить районные советы в городе Киеве как представительные органы жителей районов Киева. Предлагается разделить полномочия и должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Так, мэр будет возглавлять Киевский магистрат – исполнительный орган Киевгорсовета, председательствовать на заседаниях, а председатель КГГА – будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

Кроме того, согласно законопроекту, количество депутатов Киевского городского совета составляет 80 депутатов (сейчас 120). Общий состав районного совета в городе Киеве составляет 20 депутатов.

В Украине задумали поменять пенсионный возраст для женщин

Пенсионный возраст для женщин в Украине снова подумывают поменять. Раньше украинки имели право выйти на заслуженный отдых в 55 лет, тогда как мужчины – в 60. С 2011 года пенсионный возраст начали повышать – ежегодно на шесть месяцев. Кроме того, как постановил Конституционный суд, осталась и пенсия по выслуге лет. То есть уже в 2019 году женщины уходят на пенсию в 59 лет. Планировалось, что в 2021 году пенсионный возраст для женщин вырастет до 60 лет.

Но все это будет актуальным, если правила не изменят снова. В парламенте зарегистрирован законопроект о пенсионном возрасте. В нем предлагается, что женщины с 30 годами стажа смогут выйти на пенсию в 55 лет. Инициатива приятная, но откуда государство возьмет деньги?

Авторы нового законопроекта, который зарегистрировали в Верховной Раде, считают что в 2011 году с женщинами обошлись несправедливо. Мол, возраст выхода на пенсию не должен зависеть от даты рождения.

Если новый законопроект одобрят, женщинам разрешат выходить на пенсию в 55 лет. Но в этом же документе прописано одно очень существенное ограничение: делать это позволят только при условии увольнения с работы. То есть одновременно работать и получат пенсию с 55 лет – запретят.

Нынешние 55-летние не считают, что на пенсию можно прожить. А потому некоторые из них согласны на предложение депутатов и дополнительный заработок "в конверте".

Законопроект в Раду внесла фракция "Слуга народа". Только оказалось, что часть депутатов даже из этой политсилы – против документа. Как, к примеру, глава комитета соцполитики Галина Третьякова. Она уверена, что работа после 55 лет идет на пользу самим женщинам.

"Работайте, радуйтесь от того, что вы работаете. Уже доказанный факт, что как только человек бросает деятельность, в том числе работу, он быстрее уходит из жизни. Человек – такое существо, которое должно ощущать, что кому-то нужно", – говорит Третьякова.

Законопроект о выходе на пенсию для женщин в 55 лет уже принимала Верховная Рада предыдущего созыва. Но в силу он так и не вступил. Ведь тогда его ветировал Президент Порошенко. Найдутся ли голоса уже в новом парламенте и поставит свою подпись президент Зеленский – узнаем уже очень скоро. Вот только законопроект может оказаться очень дорогим для всего государства и вызвать немало проблем.

Если депутаты проголосуют за, на пенсию могут досрочно выйти почти два миллиона женщин. Это огромная нагрузка на Пенсионный фонд (ПФУ), дыра в котором и так перевалила за 170 млрд гривен. При этом уже сейчас на 11 пенсионеров приходится 10 работающих украинцев. То есть пенсионеров в стране больше, чем тех, кто платит взносы в ПФУ.

Кроме того, законопроект, вероятно, не поддержит Международный валютный фонд (МВФ). Кредиторам будет сложно понять, почему люди в Украине должны идти на пенсию в 55 лет. Во многих странах ЕС, например, мужчины и женщины уже давно выходят на заслуженный отдых в 65 лет. А в Италии, Исландии и Норвегии пенсионный возраст – аж 67 лет.

Новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны стал Алексей Данилов: что о нем известно

3 октября президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны. К этому времени он успел возглавить Луганскую область, поработать парламенте и силен в вопросах европейской интеграции Украины.

Алексей Данилов родился 7 сентября 1962 года в Красном Луче Луганской области. Освоил специальность ветеринара в Старобельском совхозе-техникуме, после чего выучился на учителя истории в Луганском государственном педагогическом университете им. Т. Шевченко. Женат, имеет четырех детей.

В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины по специальности юрист.

До 1994 года занимался предпринимательством. Политическая карьера Данилова складывалась следующим образом:

С 1994 года по 1997-й занимал должность председателя Луганского городского совета.

2000-й год – советник Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

2002-2005 годы – заместитель директора Института европейской интеграции и развития.

С февраля по ноябрь 2005 года занимал должность председателя Луганской облгосадминистрации

С декабря 2005-го по май 2006 года – заместитель директора Института европейской интеграции и развития.

До ноября 2007 года был народным депутатом Верховной Рады Украины V созыва (от Блока Юлии Тимошенко). Член Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

С 2007 года был заместителем директора Института европейской интеграции и развития, пока 23 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский не назначил Данилова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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