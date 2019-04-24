Раде осталось всего 240 правок в закон о языке: чем займется парламент на этой неделе

В повестке — импичмент, чипирование животных и армейские законы

После короткого перерыва депутаты снова вернутся в сессионный зал. На их повестке два важнейших закона — о государственном языке и президенте страны. Примут ли их на этой неделе и какими еще вопросами займутся парламентарии, узнали "Сегодня".

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Вчера нардепы сходу взялись рассматривать многострадальный закон о госязыке. Напомним, документ устанавливает единственным госязыком украинский: на нем положено проводить всю учебу и официальные мероприятия. На телевидении квоты на украинский продукт хотят увеличить с 75% до 90%, а все книгоиздательства и СМИ обязать печатать половину тиража на государственном языке. На украинском должны будут говорить и все чиновники во время исполнения служебных обязанностей. За разговоры при исполнении на других языках будут штрафовать до 6800 грн. А вот обыкновенных украинцев накажут за нарочное искажение языка в официальных документах суммой в 5100 грн.

В первом чтении проект приняли еще в октябре прошлого года, но с того момента он успел обрасти более чем двумя тысячами правок, на разбор которых потратили месяцы. По словам спикера Рады Андрея Парубия, сегодня правок осталось всего 240 и их вполне могут рассмотреть за пару дней.

"По нашему плану в четверг мы должны перейти к принятию закона. Я считаю это ключевым вопросом и надеюсь, что мы сможем объединиться, независимо от фракций", — заявил спикер на заседании согласительного совета.

Закон имеет все шансы и на подписание — президент Петр Порошенко уже обещал одобрить документ, если за него проголосуют до того, как он сложит полномочия.

В принятии языкового закона не сомневаются и эксперты.

"Скорее всего, на этой неделе закон примут — судя по оптимизму Парубия, в отношении проекта есть некий широкий консенсус. К тому же в этом парламенте многие базируются на патриотических ценностях, они будут за", — отмечает политолог Владимир Фесенко.

Однако он добавляет, что в будущем документ может вызвать даже обращения в Конституционный суд.

"Некоторые нормы могут быть оспорены из-за того, что ограничивают права нацменьшинств", — поясняет эксперт.

Закон о президенте

Хотят в Раде заняться и законом о президенте и импичменте — его рассмотрение Парубий не исключает в четверг. Однако пока в повестку проект не включен, вероятно, из-за того, что документов на эту тему зарегистрировано аж пять штук. Между тем, спикер выделяет из них вариант своего заместителя Оксаны Сыроид:

"Там хороший системный подход: предлагается закон о президенте в целом, где можно скорректировать все неточности во взаимоотношениях между ветвями власти. Процедура импичмента там включена в один из разделов".

Сама же автор проекта отмечает, что ее закон приведет полномочия президента в соответствие с Конституцией. В то же время Фесенко скептически настроен по отношению к этому законопроекту.

"Сначала депутатам нужно определиться с базовым документом, соответствующий комитет должен вынести по нему решение, и только потом его можно будет рассмотреть в зале пленарных заседаний. Вряд ли на этой неделе эти процессы успеют осуществить, поэтому это всего лишь предложения, а не согласованные решения", — считает эксперт.

Чипы и звания

Помимо решения языковых моментов, сегодня нардепы снова попытаются переименовать несколько населенных пунктов: Переяслав-Хмельницкий на Киевщине — просто в Переяслав, Рябухино на Харьковщине — в Гуляй Поле и другие. В Раде намерены поработать и над рядом проектов по безопасности. В частности, в четверг хотят поднять вопрос о разминировании территорий, а еще — о приведении воинских званий ВСУ в соответствие с теми, которые сегодня приняты в НАТО. Также в четверг должны принять законопроект о проведении в нашей стране Межпарламентской ассамблеи НАТО и рассмотреть закон, который уже откладывался четыре раза, об обязательном оформлении ветеринарных паспортов для всех домашних животных.

И завтра, и в четверг депутаты будут активно ратифицировать договоры о сотрудничестве с Австрией, Турцией, Британией, Аргентиной и другими странами. На совете многие депутаты настаивали на рассмотрении закона о снятии неприкосновенности с нардепов и изменениях в Избирательный кодекс и даже задекларировали заняться этим на неделе, однако в окончательной повестке работы эти проекты так и не появились.

Савченко пришла на работу

Вчера впервые за чуть более чем год ареста в сессионный зал пожаловала и нардеп Надежда Савченко. В кулуарах она рассказала журналистам, что будет и дальше рассматривать законы, а из политики уходить не собирается.

"Буду продолжать работать народным депутатом, поскольку я давала присягу украинскому народу", — заявила Савченко.

Напомним, ее подозревают в подготовке терактов в Раде, но на прошлой неделе отпустили из-под стражи, поскольку срок ее ареста истек.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что в Раде уже выдвинули требования Зеленскому. От Владимира Зеленского ожидают кадровых изменений. А еще снизить тарифы.

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