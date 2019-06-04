В Москве состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Цыбизова

Сергей Цыбизов в хорошей физической форме и моральном состоянии, – отметил Полозов

Фото: "Громадське".

В Москве сегодня состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Сергея Цыбизова. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.



По его словам, следователь ознакомил военнопленного и его защитника с результатами ранее выполненных экспертиз по делу.

"Сергей Цыбизов в хорошей физической форме и моральном состоянии. Данные следственные действия будут производиться в отношении всех военнопленных украинских моряков на протяжении ближайших двух недель", – добавил Полозов.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский встретился с родственниками пленных моряков. Глава государства детально изучил ситуацию с украинскими военнопленными и рассчитывает на широкое сотрудничество по их освобождению.

Напомним, моряков задержали 25 ноября 2018-го. После того как суд в аннексированном Крыму арестовал их, украинцев перевезли в московский СИЗО "Лефортово". Их обвиняют в незаконном пересечении границы, и по российскому законодательству нашим ребятам грозит до 6 лет тюрьмы. Украинские власти в трибунал ООН обратились 16 апреля, после того как следствие РФ продлило срок расследования до 25 августа.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Напомним, до 25 июня Киев и Москва должны отчитаться о выполнении решения Трибунала.

Прикрепленный файл Решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года

Замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль назвала его четким сигналом для России, что Москва не может безнаказанно нарушать международное право. Она добавила, что дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж.

В МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров якобы неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.

Позже постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к России: "Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения Трибунала может стать сигналом от российского руководства "о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".

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