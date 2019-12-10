Зеленский рассказал, на сколько может быть продлен закон об особом порядке на Донбассе

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со СМИ по результатам саммита лидеров стран — участниц "нормандского формата" в Париже.
"Стороны выразили заинтересованность в достижении договоренности в рамках" нормандского формата "и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особенностей местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и инкорпорирования "формулы Штайнмайера", – сообщил глава государства.
Во время общения с журналистами Владимир Зеленский объяснил, что проще сейчас продлить срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", чем дождаться его окончания, а затем голосовать за новый закон о Донбасса.
"Поэтому я думаю, что надо продолжить. Тем более, так записано в Минских договоренностях, что мы должны согласовать со всеми сторонами в ТКГ. Этот закон уже есть. Мы его продолжаем, но он временный — на год. Меня спросили, почему не на пять или 10 лет. Я ответил честно всем представителям: мы не знаем, что будет через 5-10 лет. Один год — это нормальное предложение", – сказал президент Украины.
Со своей стороны Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что внедрение "формулы Штайнмайера" – это определенный порядок действий, в частности объявления особого статуса и проведения местных выборов.
По итогам встречи в "нормандском формате" стало известно, что Зеленский, Путин, Меркель и Макрон договорились:
- обеспечить полное и бессрочное перемирие до 31 декабря 2019 года, с расширением мандата ОБСЕ (в том числе круглосуточное патрулирование);
- освободить пленных "всех на всех" до конца года, предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам;
- продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года;
- провести еще один саммит в "нормандском формате" через 4 месяца;
- инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в версии, утвержденной на "нормандском саммите" и в Трехсторонней контактной группе.
Не договорились:
Перевод итогового коммюнике также опубликовал сайт президента Украины.
Как сообщали новости "Сегодня", президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что сейчас будет идти работа по подготовке к проведению местных выборов на Донбассе, чтобы через четыре месяца снова собраться в "нормандском формате".
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами после саммита, заявил, что условным счетом после встречи лидеров "Нормандской четверки"(Украина, Германия, Франция, Россия — ред) в Париже стала "ничья". "Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что "ничья", — отметил украинский лидер по итогам переговоров.
Детали в материале: Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео.
Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки
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