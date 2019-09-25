Зеленский заявил о конфиденциальности его разговоров с Трампом – СМИ

Зеленский так и не ответил на вопрос журналистов, была ли связь между военной помощью Украине и расследованием против Байдена

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о содержании телефонного разговора с президентом США, заявил, что это конфиденциальная информация.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

"Когда журналисты CNN подошли к Зеленскому в ООН в Нью-Йорке, и спросили (о разговоре с президентом США – Ред.), он ответил, что его разговоры с Дональдом Трампом "личные и конфиденциальные", – говорится в сообщении.

По словам журналистов, Зеленский так и не ответил на их вопрос, была ли связь между средствами программы военной помощи Украине и расследованием против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Отмечается, что на вопрос, хочет ли он, чтобы расшифровка телефонного разговора с Трампом была обнародована, президент Украины ответил: "Увидим".

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Но Зеленский прокомментировал возможность блокировки выделения американской помощи Украине. "Просить — это точно не про Украину", – заметил украинский президент.

Ранее Трамп разрешил опубликовать полную стенограмму телефонного разговора с Зеленским. По его словам, Украина дала разрешение на публикацию стенограммы разговора американского президента и Зеленского.

Напомним, что ранее американские СМИ заявили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

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Сам президент США опроверг абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского, назвав это "фейковыми новостями".

Напомним, что демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже начали расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера, пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Также спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента главы государства после скандала.

До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды.

Также сообщалось, что первая личная встреча президентов Украины и США назначена на 25 сентября.

Новости "Сегодня" следят за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США и информируют о всех важных моментах рабочей поездки.

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