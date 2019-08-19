Пожар в многоэтажке Днепра: пострадала шестилетняя девочка

К тушению пожара было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы техники

/ Фото: fdu.org.ua

В ночь на понедельник, 19 августа, в 2:13 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажки Днепра. При пожаре пострадала девочка 6 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Были направлены дежурные отделения 2 государственной пожарно-спасательной части 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в квартире, расположенной на 1 этаже 5-этажного жилого дома. Из-за сильного задымления в подъезде жильцам квартир, расположенных на верхних этажах здания, пришлось покинуть собственные дома. С помощью сотрудников ГСЧС, 15 человек вышли на свежий воздух по лестничной клетке", - говорится в сообщении.

В 2:41 пожар был локализирован, а ликвидирован только в 3:21. Огнем было повреждено домашнее имущество в жилой комнате квартиры на площади 5 кв.м.

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"Медицинские работники осмотрели на месте происшествия всех, кто обратился к ним за помощью - пострадавших не обнаружили. Однако, уже вернувшись домой, жители одной из квартир заметили, что их ребенку стало плохо - девочка получила отравление продуктами горения. Сотрудниками скорой медицинской помощи пострадавшего ребенка 2013 года, госпитализирован в пульмонологического отделения Днепровской областной детской клинической больницы", - добавили в сообщении.

К тушению пожара было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС области.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель восьми людей в пожаре.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

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