Смертельное ДТП в Кривом Роге: появились подробности, новые фото и видео

В Кривом Роге, где 1 сентября произошла авария с тремя жертвами, полицейские назвали предварительную причину трагедии: по словам стражей порядка, ДТП случилось из-за превышения скорости.

Как стало известно, авария произошла около 15:00 на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке — там столкнулись "Москвич" и Ford.

Удар был такой силы, что обе легковушки превратились в груду металла, а Ford впоследствии еще и загорелся. Все люди, которые находились в машинах, от полученных травм погибли на месте.

"По предварительной причине, водитель автомобиля Ford превысил скорость, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение. В результате погибли все участники ДТП: на месте умер водитель автомобиля "Москвич", в автомобиле Ford за рулем находился сын, а на пассажирском сидении – отец. Они также погибли на месте", — рассказали корреспонденту "Сегодня" в пресс-службе Криворожского отделения полиции.

По факту случившегося открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Напомним, ранее в украинской столице пьяный водитель Nissan Micra устроил масштабное ДТП : протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами у Соломенского рынка.

Кроме этого, полиция Киева открыла уголовное производство по факту смертельной аварии , которая произошла вечером 18 августа на Гостомельском шоссе. Водитель Renault Logan службы такси потерял управление, вылетел с дороги и врезался в электроопору.

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