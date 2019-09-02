Во Львовской области в жутком ДТП пострадал младенец

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Во Львовской области легковушка выехала на обочину и задела коляску с ребенком. Младенца госпитализировали, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло сегодня, 2 сентября, около 9:00 на трассе Львов – Луцк в селе Бабичи. Как выяснилось, 22-летний водитель Dacia Logan не справился с управлением, и автомобиль выехал на обочину, где находилась 26-летняя местная жительница с сыном. Легковушка задела коляску с мальчиком и въехала в ограждение домохозяйства.

В результате наезда ребенок выпал из коляски и получил телесные повреждения – его госпитализировали.

"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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