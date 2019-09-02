В Винницкой области легковушка сбила на "зебре" мать с двумя детьми

Фото: ГУНП в Винницкой области

В Винницкой области на пешеходном переходе произошло жуткое ДТП – легковушка сбила женщину и двух ее малолетних детей.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, авария произошла около 1 сентября 20:42 в селе Корделевка Калиновского района. За рулем Mitsubishi Lancer находился 41-летний водитель житель Винницы. Под колеса легковушки попали 26-летняя женщина и двое ее малолетних детей: четырехлетняя девочка и 10-летний мальчик. Мать и дети на момент ДТП переходили дорогу по пешеходному переходу.

Фото: ГУНП в Винницкой области

В результате аварии пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в больницы. В крови водителя алкоголя не обнаружили.

"Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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