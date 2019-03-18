В Днепре грузовик-зерновоз снес BMW при повороте: появилось видео

После удара грузовик вылетел на тротуар и врезался в вентиляционные трубы метро

Фото: скрин с видео.

В Днепре грузовик-зерновоз снес BMW при повороте: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f80/b07/5c8f80b07bc94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f80/b07/5c8f80b07bc94.jpg 2019-03-18T13:30:00+02:00 Днепр После удара грузовик вылетел на тротуар и врезался в вентиляционные трубы метро

В сети появилось видео момента ДТП грузовика-зерновоза и автомобиля BMW, вследствие которого серьезно пострадал водитель легковушки.

Крупногабаритный грузовик двигался по проспекту Мазепы вниз и на пересечении с проспектом Нигояна столкнулся с автомобилем BMW. После удара грузовик вылетел на тротуар и врезался в вентиляционные трубы метро.

Сообщается, что вероятная причина ДТП – отказ тормозов у грузовика.

В результате аварии пострадал водитель легковушки. Он был госпитализирован в больницу Мечникова с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и множественными гематомами.

Отмечается также, что семья пострадавшего ищет свидетелей аварии.

Накануне мы писали, что на трассе М-14 Одесса – Мелитополь перевернулся прицеп грузового автомобиля. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, автомобиль DAF с полуприцепом ехал из Одессы в направлении села Визирка. По словам водителя, во время движения прицеп подбросило, он оторвался от основной части и перевернулся. Груз (семечки) высыпался на дорогу.

Также сообщалось, что на Броварской Окружной дороге возник затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге. Причиной аварии стали плохие погодные условия и сильный гололед. Водитель фуры не смог справиться с управлением и автомобиль перевернулся.

Напомним, ежедневно аварии на дорогах Днепра и Днепропетровской области уносят десятки жизней. Чтобы сохранить здоровье горожан, местные энтузиасты взялись за активные действия. Первым делом на трассах возле населенных пунктов начали размещать фотографии последствий страшных аварий. Следующим методом борьбы с нарушениями правил дорожного движения, что приводят к летальным последствиям, станут социальные видеоролики, которые горожанам покажут в соцсетях.

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