В Запорожье прямо на остановке вспыхнул трамвай: опубликованы фото

Сегодня, 18:42

Вагон трамвая загорелся на остановке "Тепличная"

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

В Запорожье 10 сентября на остановке городского транспорта "Тепличная" произошло возгорание в трамвае. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Вызов о пожаре в службе получили в 10:57, а уже к 11:07 прибывшие на место происшествия спасатели потушили огонь.

На момент возникновения пожара пассажиров в трамваи не было. Причина возгорания устанавливается. 

Не так давно в Коммунарском районе Запорожья загорелся автомобиль Fiat Doblo, пострадал его владелец. Мужчину госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы. 

А в Харьковской области около поселка Дергачи во время движения загорелся легковой автомобиль ВАЗ. В легковушке вспыхнул моторный отсек. Водитель успел выбраться из салона и вызвал спасателей.

Также мы писали о том, как в Днепре на ходу загорелся Nissan, в салоне которого находилось двое детей. Водитель и пассажиры вовремя среагировали на дым, который валил из-под капота, и быстро выбежали из машины. В результате происшествия обошлось без пострадавших.
пожар, трамвай, Запорожье

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Источник:

"Сегодня"

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