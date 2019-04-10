В Днепре патрульная по дороге на работу задержала вора

Неизвестный мужчина быстро выбежал из маршрутки и попробовал сбежать

Фото: полиция.

В Днепре патрульная по дороге на работу задержала вора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dc2/8d5/5cadc28d5d1b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dc2/8d5/5cadc28d5d1b2.jpg 2019-04-10T13:17:00+03:00 Днепр Неизвестный мужчина быстро выбежал из маршрутки и попробовал сбежать

9 апреля капрал полиции Елена Коптиль как обычно ехала на работу в маршрутке. В какой-то момент девушка обратила внимание на обеспокоенность и шум среди пассажиров.

Водитель микроавтобуса остановился и обратился к людям. Он сказал, что заметил в салоне подозрительного мужчину, поэтому попросил присутствующих проверить свои вещи. Опасения подтвердились: одна девушка обнаружила, что у нее пропал мобильный. В этот момент неизвестный мужчина быстро выбежал из маршрутки и попробовал сбежать. Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на пресс-службу патрульной полиции в Днепропетровской области.

Патрульная, не раздумывая, побежала за вором. Тот увидел, что его преследуют, и выкинул мобильный на дорогу. Полицейская догнала злоумышленника и остановила его. Через несколько минут ей на помощь прибыли коллеги. Мужчину доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции, чтобы установить все детали происшествия.

Напомним, в Днепре из припаркованной машины украли 500 тысяч грн. По городу был объявлен план "Перехват".

Также мы писали, что под Одессой мужчина пытался вынести из супермаркета Kinder на 6 тысяч гривен. "Сладкоежка" хотел выйти из магазина, не оплатив товар, но не смог.

А в Черкассах вор застрял на месте преступления. Жители уверяют: в их дом злоумышленник пришел воровать кабель. Они услышали подозрительные звуки и вызвали полицию. А вор – прячась в вентиляционной шахте – не удержался, соскользнул вниз и застрял между 8 и 9 этажами.

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