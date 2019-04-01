В Днепропетровской области в жилом доме произошел пожар: погиб мужчина
Пламя охватило 24 "квадрата" здания
В Павлограде в частном жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня утром в 7:18. Как выяснилось, пламя охватило одноэтажный частный жилой дом на улице Ивана Богуна. Когда на место прибыли спасатели, пламя успело уничтожить домашние вещи на площади 24 квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 7:36, а в 08:20 его ликвидировали.
"На пожаре обнаружено тело мужчины без признаков жизни 1965 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, причину пожара устанавливают правоохранители.
Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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