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В Днепропетровской области в жилом доме произошел пожар: погиб мужчина

Сегодня, 10:32

Пламя охватило 24 "квадрата" здания

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.
В Днепропетровской области в жилом доме произошел пожар: погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1be/511/5ca1be5115619.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1be/511/5ca1be5115619.jpg Днепр Пламя охватило 24 «квадрата» здания

В Павлограде в частном жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня утром в 7:18. Как выяснилось, пламя охватило одноэтажный частный жилой дом на улице Ивана Богуна. Когда на место прибыли спасатели, пламя успело уничтожить домашние вещи на площади 24 квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 7:36, а в 08:20 его ликвидировали.

"На пожаре обнаружено тело мужчины без признаков жизни 1965 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, причину пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, спасатели, погиб, мужчина, ГСЧС, павлоград, Днепропетровская область

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