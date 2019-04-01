В Днепре вспыхнул жилой дом: мужчина получил ожоги 96 % тела
Пламя охватило 40 "квадратов" здания
В Днепре в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого мужчина получил ожоги 96% тела. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Пожар произошел 31 марта в частном жилом доме на улице Большая Диевская в Новокодацьком районе города. Когда на место прибыли спасатели, пламя успело уничтожить крышу дома, а также домашнее имущество и бытовую технику. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.
"На пожаре получил ожоги 96% тела владелец дома – мужчина, 1962 года рождения", – рассказали в ГСЧС.
"Скорая" госпитализировала пострадавшего в отделение реанимации и интенсивной терапии ожогового отделения Днепровской городской клинической больницы. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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