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В Днепре вспыхнул жилой дом: мужчина получил ожоги 96 % тела

Сегодня, 09:07

Пламя охватило 40 "квадратов" здания

Фото: Pixabay
В Днепре вспыхнул жилой дом: мужчина получил ожоги 96 % тела //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg Днепр Пламя охватило 40 «квадратов» здания

В Днепре в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого мужчина получил ожоги 96% тела. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар произошел 31 марта в частном жилом доме на улице Большая Диевская в Новокодацьком районе города. Когда на место прибыли спасатели, пламя успело уничтожить крышу дома, а также домашнее имущество и бытовую технику. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

"На пожаре получил ожоги 96% тела владелец дома – мужчина, 1962 года рождения", – рассказали в ГСЧС.

"Скорая" госпитализировала пострадавшего в отделение реанимации и интенсивной терапии ожогового отделения Днепровской городской клинической больницы. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, Днепр, мужчина, ГСЧС, пострадавший

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