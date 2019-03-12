В Днепропетровской области мужчину осудили на 5 лет за брошенный в авто кирпич
Мужчина бросил кирпич в лобовое стекло автомобиля и травмировал пассажира
В Днепропетровской области Никопольский горрайонный суд приговорил к 5 годам заключения мужчину, который бросил кирпич в лобовое стекло автомобиля и травмировал пассажира. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
Установлено, что в июня 2016 года между злоумышленником и компанией молодых возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. Когда аргументы были исчерпаны, парни сели в авто, а подсудимый бросил в лобовое стекло кирпич, травмировав пассажира на переднем сидении.
Приговором Никопольского горрайонного суда Днепропетровской области 27-летний гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).
Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.
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