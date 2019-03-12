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В Днепропетровской области мужчину осудили на 5 лет за брошенный в авто кирпич

Сегодня, 19:14

Мужчина бросил кирпич в лобовое стекло автомобиля и травмировал пассажира

Фото: Pixabay
В Днепропетровской области мужчину осудили на 5 лет за брошенный в авто кирпич //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7e7/d8a/5c87e7d8a848b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7e7/d8a/5c87e7d8a848b.jpg Днепр Мужчина бросил кирпич в лобовое стекло автомобиля и травмировал пассажира

В Днепропетровской области Никопольский горрайонный суд приговорил к 5 годам заключения мужчину, который бросил кирпич в лобовое стекло автомобиля и травмировал пассажира. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что в июня 2016 года между злоумышленником и компанией молодых возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. Когда аргументы были исчерпаны, парни сели в авто, а подсудимый бросил в лобовое стекло кирпич, травмировав пассажира на переднем сидении.

Приговором Никопольского горрайонного суда Днепропетровской области 27-летний гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в центре Запорожья произошло разбойное нападение. Нападавшие, угрожая ножом, вырвали из рук мужчины iPhone.

А в Одессе парень с ножом напал на полицейского. Парень ударил ножом полицейского, который пытался предотвратить драку.

Кроме этого, в пригороде Одессы грабитель проник в автомобиль на парковке у гипермаркета, не обращая внимания на ребенка, который в салоне машины дожидался родителей. Добычей преступника стали деньги и украшения на сумму в более чем миллион гривен.

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Тег нападение, покушение, травмы, кирпич

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