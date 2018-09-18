Масштабный пожар в Житомире локализован: что удалось спасти

Спасатели локализовали масштабный пожар на территории картонного комбината в Житомире. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"Пожар локализован в 13:40 на площади 3 тыс. кв. м", – говорится в сообщении.

На данный момент проводятся работы по проливу и разбору конструкций кровли и здания, а также тушению отдельных очагов продукции внутри склада.

На месте происшествия продолжают работать 12 единиц пожарной техники и более 60 спасателей.

Спасатели рассказали, что в результате пожара выгорел внутри склад готовой продукции (бумага, лотки для яиц) на площади около 800 кв. м и около 3000 тыс. кв. м кровли. В то же время были спасены два цеха с оборудованием.

Также мы сообщали, что 17 сентября в Житомирской области вспыхнул пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое мужчин, а в

Также в Брусиловском районе Житомирской области на свалке произошел масштабный пожар. Сообщение о пожаре спасателям поступило 1 сентября в 20:30. Прибывшие на место бойцы ГСЧС установили, что на свалке Брусиловской объединенной территориальной общины горят отходы на площади 600 квадратных метров. В 21:50 спасателям удалось ликвидировать пожар, причина возгорания пока устанавливается.