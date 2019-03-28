В Днепропетровской области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина
Пострадавший скончался в карете "скорой"
В Днепропетровской области в частном жилом доме произошел пожар. Спасатели вытащили из огня мужчину и женщину. Жизнь мужчины медикам спасти не удалось, сообщили в пресс-службе ГСЧС региона.
О пожаре спасателям стало известно 27 марта в 23:47. Как выяснилось, пламя охватило частный одноэтажный жилой дом в поселке Червоногригоровка Никопольского района. Когда на место прибыли спасатели, огонь успел уничтожить диван и повредить пол. Пожар удалось локализовать уже сегодня в 00:19, а в 00:40 его ликвидировали.
"Во время ликвидации возгорания пожарными спасены двое жителей дома: мужчина, 1958 года рождения, и женщина, 1959 года рождения", – рассказали в ГСЧС.
Спасенного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, но во время транспортировки в больницу, пострадавший скончался в автомобиле экстренной медицинской помощи. Женщина, по оценке медиков, получила легкую степень отравления продуктами горения.
Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Днепропетровской области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Взрывы и пожар на заправке в Кропивницком: спасатели рассказали подробности
В результате взрыва пострадали три человека