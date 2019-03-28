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В Днепропетровской области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина

Сегодня, 10:50

Пострадавший скончался в карете "скорой"

Фото: ГCЧС в Днепропетровской области
Фото: ГCЧС в Днепропетровской области.
В Днепропетровской области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c8a/cec/5c9c8acecc80c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c8a/cec/5c9c8acecc80c.jpg Днепр Пострадавший скончался в карете «скорой»

В Днепропетровской области в частном жилом доме произошел пожар. Спасатели вытащили из огня мужчину и женщину. Жизнь мужчины медикам спасти не удалось, сообщили в пресс-службе ГСЧС региона.

О пожаре спасателям стало известно 27 марта в 23:47. Как выяснилось, пламя охватило частный одноэтажный жилой дом в поселке Червоногригоровка Никопольского района. Когда на место прибыли спасатели, огонь успел уничтожить диван и повредить пол. Пожар удалось локализовать уже сегодня в 00:19, а в 00:40 его ликвидировали.

"Во время ликвидации возгорания пожарными спасены двое жителей дома: мужчина, 1958 года рождения, и женщина, 1959 года рождения", – рассказали в ГСЧС.

Спасенного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, но во время транспортировки в больницу, пострадавший скончался в автомобиле экстренной медицинской помощи. Женщина, по оценке медиков, получила легкую степень отравления продуктами горения.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, женщина, мужчина, ГСЧС, погибший, Днепропетровская область, жилой дом

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