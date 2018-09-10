В Каменском после дождей на дороге возникла двухметровая яма

Сегодня, 19:05

Провал на дороге мог стать причиной масштабного ДТП

Фото: dnipro.depo.ua
Фото: dnipro.depo.ua

В городе Каменское Днепропетровской области утром 10 сентября на проезжей части улицы Пушкинская провалился асфальт. Дыру диаметром около двух метров увидел проезжающий мимо полицейский. Об этом сообщают в пресс-службе Каменского управления полиции.

Причиной обвала могла стать непогода, которая накрыла город днем ранее, а гигантская выбоина с каждой минутой увеличивалась в размерах, поэтому стражи порядка оградили место предупреждающей лентой и сообщили о случившемся в "Единую диспетчерскую службу Каменского".

"Патрульные полицейские ехали на вызов, когда обнаружили на дороге яму. Они сразу оградили место, которое представляло опасность, и дождались подрядчика", – рассказали "Сегодня" в пресс-службе полиции Каменского.

Тем временем, по данным местных СМИ, на месте обвала уже ведутся восстановительные работы.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Каменском маршрутное такси врезалось в грузовик – тогда пострадали более 20 человек.

Также мы писали, как в Каменском после ДТП умер заместитель мэра города Владислав Мелешко. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
дорога, Днепропетровская область, каменское

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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