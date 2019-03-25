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В многоэтажке Кривого Рога вспыхнул пожар: пострадал человек

Сегодня, 19:18

Мужчину доставили в больницу с алкогольным опьянением и отравлением угарным газом

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images.
В многоэтажке Кривого Рога вспыхнул пожар: пострадал человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e36/cfb/5c6e36cfbd4f1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e36/cfb/5c6e36cfbd4f1.jpg Днепр Мужчину доставили в больницу с алкогольным опьянением и отравлением угарным газом

В Кривом Роге 25 марта вспыхнул огонь в квартире одной из многоэтажек. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, во время пожара пострадал один человек.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 14:25. Сообщалось, что по улице Владимира Карбышева горела кухня на четвертом этаже.

"На пожаре пострадал мужчина, его данные устанавливаются. Он был госпитализирован в городскую больницу города Кривой Рог, с предварительным диагнозом: алкогольное отравление и отравление продуктами горения", – заявили в пресс-службе ГСЧС. В настоящее время причину возгорания выясняют сотрудники полиции.

Напомним, ранее в ГСЧС привели грустную статистику: в течение недели с 18 по 24 марта в Украине жертвами пожаров стали 40 человек, еще 10 погибли на водных объектах страны.

Также мы сообщали, что в десятиэтажном жилом доме в Днепре произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Еще 16 человек удалось спасти. 

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, Кривой Рог, Днепропетровская область

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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