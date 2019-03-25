В многоэтажке Кривого Рога вспыхнул пожар: пострадал человек
Мужчину доставили в больницу с алкогольным опьянением и отравлением угарным газом
В Кривом Роге 25 марта вспыхнул огонь в квартире одной из многоэтажек. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, во время пожара пострадал один человек.
Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 14:25. Сообщалось, что по улице Владимира Карбышева горела кухня на четвертом этаже.
"На пожаре пострадал мужчина, его данные устанавливаются. Он был госпитализирован в городскую больницу города Кривой Рог, с предварительным диагнозом: алкогольное отравление и отравление продуктами горения", – заявили в пресс-службе ГСЧС. В настоящее время причину возгорания выясняют сотрудники полиции.
Напомним, ранее в ГСЧС привели грустную статистику: в течение недели с 18 по 24 марта в Украине жертвами пожаров стали 40 человек, еще 10 погибли на водных объектах страны.
Также мы сообщали, что в десятиэтажном жилом доме в Днепре произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Еще 16 человек удалось спасти.
Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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