Выборы в Днепропетровской области: зафиксированы 83 нарушения
Все факты зарегистрированы, по ним проводится проверка
На 13:00 31 марта в полицию Днепропетровской области поступило 83 сообщения от граждан о возможных нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.
"Все факты зарегистрированы, по ним проводится проверка. Чаще всего заявители сообщали, что их нет в списках избирателей или неправильно указана фамилия, а также о фактах проведения незаконной агитации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в частности, два уголовных производство открыто по ст. 159 УК Украины (нарушение тайны голосования). В Чечеловском районе г. Днепр и г. Синельниково было зарегистрировано факты фотографирования бюллетеней с отметкой для голосования. Также зарегистрировано уголовное производство в г. Марганец по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза).
Полиция напоминает: в соответствии с ч.1 ст. 7 Закона "О выборах Президента Украины", голосование должно быть тайным. Фотографирование, видеофиксацие в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и нарушение тайны голосования.
Также нарушение зафиксировали в 33 округе в избирательном участке в школе №29. Мужчина не обнаружил себя в списках. На место вызвали полицию для дальнейших выяснений. Сам избиратель пишет заявление.
Такой же случай произошел и в Днепре на избирательном участке №121324. Женщина, которая прожила по своему адресу более 44 лет и голосовавшая постоянно данном на участке, на этот раз не нашла себя списках и обратилась в Красногвардейский районный суд. Там ей сказали, что заявлению вопрос решается в течение 2 дней. После чего она написала заявление в полицию.
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