14 дней счастья: дети Донбасса проводят их "Мирное лето"

В лагере "Перлина Донеччини" ребята проводят время весело и с пользой

Веселое время отдыха. Арт-терапия и различные методики расслабления вернули им часть детства. Фото: fdu.org.ua

Солнце, свежий воздух, друзья и спокойствие — таким для 500 ребят, проживающих по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе, запомнится отдых в этом году. В рамках проекта "Мирное лето — детям Донбасса" Фонд Рината Ахметова подарил им прекрасную возможность провести две недели вдали от печальной реальности их повседневной жизни в условиях вооруженного конфликта.

Спокойно спать

"Спокойствие и счастье", "новые друзья и впечатления", — так отзываются о времени, проведенном под ласковым небом Святогорья, участники разных смен проекта. В этом году отдых для них традиционно стал приятным и полезным. Психологическому восстановлению ребят содействуют психологи Фонда, прошедшие обучение по курсу "Травма войны". Они делают все возможное, чтобы дети в будущем не стали заложниками собственных страхов и неврозов, которые могут стать причиной развития серьезных заболеваний. Различные методики снятия нервного напряжения, арт-терапия, общение с детьми, попавшими в схожие условия, сделали большое и хорошее дело — вернули детям часть их детства.

Главное отличие лагеря проекта "Мирное лето — детям Донбасса" от обычных санаториев состоит в уникальной системе психологической реабилитации, которую проходят дети. Они учатся справляться со страхами и снижать уровень тревоги при помощи игр, творчества и мастер-классов. В остальном это такой же лагерь — с режимом дня, дискотекой, усиленным питанием и насыщенной игровой и культурной программой.

"Проект "Мирное лето — детям Донбасса" — это возможность для детей хотя бы на время перестать бояться, спокойно спать, гулять по улице, не опасаясь, что тебе на голову упадет снаряд. Не менее важно, что за время отдыха детей научили справляться с паническими атаками, сохранять спокойствие в экстремальных ситуациях. В дальнейшем эти навыки могут спасти им жизнь, — рассказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова. — Проект "Мирное лето — детям Донбасса" — это помощь не только "здесь и сейчас". Это еще и борьба с отсроченными последствиями вооруженного конфликта. Чтобы через 10 лет сегодняшние дети не стали жертвами такого явления, как социальная анемия, когда у людей напрочь отсутствуют социальные ценности".

"Уезжать грустно"

Сезон проекта в этом году насыщен встречами и мероприятиями. Так, в гостях у ребят побывали известные и успешные люди, которые на мотивационных встречах и мастер-классах рассказывали и показывали ребятам, что мечты сбываются. Главное — найти свой талант и максимально его реализовать.

Всего за пять сезонов проекта его участниками стали 4500 детей. А с 2015 года 50 тысяч детей Донбасса получили квалифицированную помощь психологов Фонда. Эта работа продолжается и сегодня — в рамках проекта "Мирное лето — детям Донбасса".

Дети с восторгом говорят о своем пребывании в лагере.

"С одной стороны, мы очень соскучились по родителям и друзьям, по дому, по нашим домашним животным. С другой — здесь нам было очень весело. Здесь было спокойствие и счастье. Поэтому уезжать грустно", — призналась София Нартова из Марьинки.

Соня приехала отдыхать в Святогорск вместе с братом Денисом. Дети много раз попадали под обстрелы, прятались вместе с родными в подвалах, что вылилось в психологическую травму и связанные с ней нервозность, беспокойство. Свежий воздух, дружелюбное отношение, лесная тишина и квалифицированные психологи Фонда Рината Ахметова сделали свое дело — ребята покидают лагерь "Перлина Донеччини" умиротворенными, спокойными, с улыбками на лицах.

"Хотим вернуться в следующем году! Еще не уехали, а уже по всем скучаем!" — заявляет Денис Нартов.

На всю страну

Вторая смена отдыха в "Перлине Донеччини" стала не совсем обычной еще и из-за съемок документального видеопроекта "14 дней счастья", в котором приняли участие мальчишки и девчонки — жители "серой зоны", неподконтрольных территорий и переселенцы. Всех объединяет одно — все эти ребята лишены нормального детства из-за боевых действий.

"Спецпроект "14 дней счастья" задумывался для того, чтобы через истории этих детей, их переживания и эмоции заявить на всю страну о проблеме психологической травмы, которой подвержены 240 тысяч мальчишек и девчонок, живущих сейчас вдоль линии соприкосновения. Фильм снят в формате реалити, но с важной социальной функцией — показать, что есть проблема травмы войны у детей и есть методики, которые помогают ее решать. Методики тоже представлены в роликах в рамках проекта, и любой психолог может ознакомиться с приемами, которые помогли детям-участникам "Мирного лета" побороть свои страхи, — рассказала Оксана Збитнева, менеджер проектов Фонда Рината Ахметова.

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