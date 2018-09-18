Беспилотник США провел разведку на Донбассе

В ходе полета он также несколько раз приближался к границам России

Американский стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk в понедельник, 17 сентября, совершил многочасовой полет в районе линии разграничения на Донбассе, в ходе которого он также несколько раз приближался к границам России.

Беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более десяти с половиной часов курсировал по дуге вдоль линии разграничения с "ДНР" и "ЛНР". Он совершал полет на расстоянии 70-80 км к северу от линии разграничения и высоте около 15-16 тысяч метров, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

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Отмечается, что беспилотник не менее восьми раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент разведчик находился над Новопсковским районом Луганской области.

Ранее, 25 марта, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk осуществил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого он также несколько раз приближался к российским рубежам, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Напомним, в ноябре прошлого года в Украине испытали ударный беспилотник с ракетами, который может производить наведение и пуск двух ракет.