ВСУ с беспилотника разбомбили блиндаж и грузовик боевиков: появилось видео

Сегодня, 14:40

Военные решили наказать врага ответным огнем за их обстрелы, и получилось очень удачно

ВСУ подорвали грузовик. Фото: скриншот
ВСУ подорвали грузовик. Фото: скриншот

Украинские военные дали адекватный ответ на обстрелы противника на Донбассе, уничтожив блиндаж и грузовик. Соответствующие видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Авдеевское направление, воины ВС Украины дают адекватный ответ на провокационные действия российско-оккупационных войск. Уничтожение блиндажа на КСП роты противника", – написал "Штирлиц".

Также он показал, как украинские военные накрыли грузовик боевиков с помощью беспилотника, который завис в воздухе ровно над автомобилем и подорвал его. За кадров один из военных говорит, что ранен водитель машины.

Напомним, вчера, 23 августа, на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих в результате пятичасового боя. Под прикрытием артиллерии и минометного огня боевики приблизились к передовым позициям одной из механизированных бригад ВСУ.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко после доклада командующего Операцией объединенных сил Сергея Наева сообщил о больших потерях боевиков. По его словам, в районе населенного пункта Желобок в результате боя ВСУ уничтожили восемь боевиков и еще более десяти отправили в больницу.

Позже стали известны имена погибших во время боя, когда противник попытался захватить наблюдательные пункты ВСУ вдоль трассы "Бахмутка".
Донбасс, грузовик, ВСУ, штирлиц, боевики, беспилотник, блиндаж

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Источник:

"Сегодня"

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