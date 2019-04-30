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Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиками украинских позиций на Донбассе – штаб ООС

30 апреля, 18:30

Боевики четыре раза обстреляли позиции украинских подразделений

Фото: пресс-служба Министерства обороны Украины
Фото: пресс-служба Министерства обороны Украины.

С начала суток вторника, 30 апреля, боевики четыре раза нарушил режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – говорится в сводке по состоянию на 18.00 вторника, опубликованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

В частности, конкретизировали в пресс-ценре, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции украинских подразделений: из гранатометов различных систем – у н.п. Пески; из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи н.п. Лебединское; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – у г. Марьинка.

Из 120-мм минометов же боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – вблизи населенного пункта Троицкое.

Ранее в ООС рассказали, как боевики провоцируют украинских военных.

Тем временем, как сообщал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", Россия взяла боевиков под усиленный контроль. На Донбасс прибыли группы российских кадровых военных и местным "воинам" т.н. "Л/ДНР" ввели казарменный режим, установлен строгий режим перемещения, отпуска запрещены.

Отметим, что боевики не только игнорируют указания своего начальства и пренебрегают "военными стандартами". Россия на Донбассе проводит ротацию, однако российские военные не стесняются обманывать своих командиров. В разведке сообщили подробности.

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Тег боевики, ранения, марьинка, ато, режим прекращения огня, троицкое, сводка, ООС

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