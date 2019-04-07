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Боевик "Ворон" перестрелял своих и подорвал себя гранатой: у врага новые потери

Сегодня, 06:58

Командир батальона, где произошло убийство, решил скрыть преступление и обвинил во всем ВСУ

Фото: Сегодня
Боевик "Ворон" перестрелял своих и подорвал себя гранатой: у врага новые потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/75e/a65/5ca75ea651b5d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/75e/a65/5ca75ea651b5d.jpg Донбасс Командир батальона, где произошло убийство, решил скрыть преступление и обвинил во всем ВСУ

У боевиков растет количество небоевых потерь: один из боевиков в состоянии алкогольного опьянения застрелил двоих сослуживцев, сбежал в лес и покончил с собой. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, это произошло в 7 омсбр оккупационных войск

"После чрезмерного употребления боярышника "герой" с позывным "Ворон" в свои собратьях с позывными "Рубин" и "Копчик" увидел злых "укропов" (украинских военных). Сразу принял решение об их переводе в "бригаду-200", что и выполнил прямо в палатке с помощью автомата", – написал "Штирлиц".

После совершенного убийства он сбежал в лес и подорвал себя гранатой.

"Сейчас командир батальона оккупантов пытается скрыть этот факт, списав это преступление на "атаку ДРГ воинов ОС" для получения компенсации родными погибших", – добавил офицер ВСУ.

Недавно Анатолий Штефан уже дал понять, что украинские воины не зря стоят на передовой. Он рассказал, что потери боевиков за март составили 165 убитыми и раненными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85.

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Тег Донбасс, штирлиц, боевики

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